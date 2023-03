Assembleia da Famurs debate saneamento e reforma

A Assembleia de Verão da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) ocorreu ontem em Xangri-lá. Temas como o marco legal do saneamento e reforma tributária estiveram presentes no debate. O governador Eduardo Leite (PSDB) foi o primeiro palestrante do evento, em que antecipou a criação de uma nova sistemática de acompanhamento dos convênios com os municípios.

O tradicional encontro de verão da Famurs reuniu mais de 700 pessoas entre prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores e servidores municipais. Leite assinou, no evento, decreto que oficializa a nova fórmula de gerenciamento dos convênios com as prefeituras. Conforme o governador, o objetivo foi dar uma resposta ao pedido da entidade municipalista, visando agilizar a formulação de novos convênios.

O tucano também apresentou um painel dos repasses do governo estadual aos municípios durante seu primeiro mandato. Conforme explicou, a partir da política de privatizações, recursos devidos em ICMS pela CEEE-D, por exemplo, beneficiaram os municípios, permitindo viabilizar recursos para investimentos no Programa Avançar.