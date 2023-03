Proposta de federação de PSDB e MDB ‘está na mesa’, afirma Eduardo Leite

A possibilidade de federação entre PSDB e MDB é real. O presidente nacional dos tucanos e governador gaúcho, Eduardo Leite, e o presidente nacional dos emedebistas e deputado federal por São Paulo, Baleia Rossi, inclusive, já tiveram conversas sobre a formação de uma federação. A proposta “está na mesa”, admitiu Leite, em coletiva de imprensa em Porto Alegre.

O tucano ainda revelou a possibilidade de uma federação com o Podemos. “Há uma conversa. O presidente Baleia Rossi esteve comigo. Conversamos. Está na mesa isso. Montei uma comissão de análise (no PSDB) sobre possibilidades de federação. Há uma discussão de federação com o Podemos. Há abertura de diálogo sobre o MDB”, descreveu Leite.

Imerso nas agendas de início de governo, o presidente do PSDB só teve a primeira reunião com a executiva nacional do partido na semana passada. Pesam a favor de uma possível federação a Lei Eleitoral, que, desde 2020, veda coligações nas eleições proporcionais, e o desempenho ruim dos tucanos nas eleições para o Congresso Nacional.

Entre os caminhos possíveis, um seria adicionar o MDB na federação que o PSDB já mantém com o Cidadania e que tem validade até os primeiros meses de 2026. Outra seria uma nova federação que poderia incluir Cidadania, MDB, Podemos e outras siglas.

“Aí, o que entra na discussão da federação é: qual é a governança? Porque há eleições municipais no meio do caminho. Como fica? Cidades onde um partido governo, ele tem preferência pela candidatura? Esse é o ponto”, ponderou o gaúcho.

A gestão da federação é o ponto pragmático que deve ser desenvolvido para um possível acordo. Mas há também um ponto programático que apresenta dificuldades.

Enquanto o PSDB mantém posição independente em relação ao governo federal, o MDB tem cargos e ministérios na Esplanada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Em torno do que nós estamos nos reunindo? Qual é a agenda mínima que queremos representar? Quais são as pautas que vamos pedir que o MDB defenda, que tenham sinergia com o que defendemos? É possível essa convivência com o partido que está integrando a base com posições dentro do governo federal? Essas são discussões que precisam ser feitas dentro do PSDB e elas começam agora”, avaliou Leite.