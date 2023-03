Governador empossa Danrlei de Deus como secretário do Esporte e Lazer

Em cerimônia realizada na sede da Secretaria do Esporte e Lazer, o governador Eduardo Leite deu posse ao novo titular da pasta, Danrlei de Deus (PSD), na manhã desta quinta-feira (2).

Eleito para o quarto mandato de deputado federal, o ex-jogador do Grêmio já havia ocupado a titularidade da pasta nos anos de 2021 e 2022. “É uma alegria contar com o retorno de Danrlei, que aceitou renovar esse desafio", disse o governador. Na ocasião, Leite salientou o apoio do governo gaúcho ao setor com o programa Avançar no Esporte, que já investiu R$ 125,8 milhões em projetos para a área.

Danrlei agradeceu a confiança e destacou sua relação com o setor. "Fico muito orgulhoso e honrado, pois eu nasci no esporte, minha vida é o esporte", destacou o novo secretário.