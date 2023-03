Governadores do RS e da Bahia repudiam fala xenófoba de vereador de Caxias do Sul

"Legislativo caxiense se posiciona em relação à manifestação do vereador Sandro Fantinel/PATRIOTA A Câmara Municipal de Caxias do Sul é a Casa da Representatividade e do Respeito. Por isso, a Mesa Diretora não compactua com nenhuma manifestação de preconceito, discriminação, racismo ou xenofobia. Em decorrência do pronunciamento do vereador Sandro Fantinel/PATRIOTA em relação a trabalhadores baianos, na sessão ordinária da última terça-feira (28/02), ressaltamos que foi um posicionamento individual do parlamentar. Não traduz o pensamento e os valores da instituição e nem da totalidade dos vereadores. Também pedimos desculpas ao povo baiano e a todos os migrantes que se sentiram atacados, destacando que são todos muito bem-vindos em nossa Caxias do Sul. Caxias do Sul, 1º de março de 2023."

A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul publicou uma nota de repúdio afirmando que não compactua com nenhum tipo de preconceito, racismo ou xenofobia. No texto, a instituição diz que trata-se de um posicionamento individual do vereador e não reflete o pensamento dos demais vereadores da Casa.

A deputada Luciana Genro (PSOL), que também participa da reunião na Comissão de Direitos Humanos na AL, disse que o vereador deveria estar preso e que o PSOL está entrando com um pedido com esse intuito junto ao Ministério Público.

Na abertura da reunião da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa na manhã desta quarta-feira (1), a presidente da Comissão, deputada Laura Sito (PT), disse que a declaração do vereador trata-se de uma "fala criminosa e profundamente desumana". Na sua conta no Twitter, Laura disse que o posicionamento do caxiense não pode ficar impune.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), repudiou veementemente a apologia à escravidão e as falas xenófobas e preconceituosas do vereador caxiense. “É desumano, vergonhoso e inadmissível ver que há brasileiros capazes de defender a crueldade humana”, postou Rodrigues em sua conta no Twitter.O governador baiano determinou a adoção de medidas cabíveis para que o vereador seja responsabilizado pela sua fala.

O discurso xenófobo e nojento de vereador de Caxias contra o nordeste não representa o povo do Rio Grande do Sul. Não admitiremos esse ódio, intolerância e desrespeito na política e na sociedade. Os gaúchos estão de braços abertos para todos, sempre.

Após a divulgação do vídeo com o pronunciamento de Fantinel, o governador Eduardo Leite (PSDB) usou suas redes sociais para dizer que o discurso “xenófobo e nojento do vereador de Caxias contra o nordeste não representa o povo do Rio Grande do Sul”. Leite disse que buscará autoridades da Bahia para se aliar em ações conjuntas dos dois estados para banir o preconceito.

“E agora o patrão vai ter que pagar a empregada pra fazer a limpeza todo o dia pros bonitos também? É isso que tem que acontecer... Temos que colocar eles num hotel cinco estrelas pra não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar argentinos porque todos os agricultores que têm hoje argentino só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e o dinheiro que eles receberam. Agora com os baianos que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Que isso sirva de lição. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com Carnaval e festa pra vocês não se incomodar novamente”, disse o vereador.

As declarações do vereador Sandro Fantinel (Patriota) nesta terça-feira (28) na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul ofendendo o povo baiano vem sendo veemente criticada por autoridades. Fantinel aconselhou os agricultores a não contratarem mais pessoas da Bahia para trabalhar na colheita da uva após o resgate de quase 200 trabalhadores em Bento Gonçalves em condições de trabalho análoga à escravidão. Na tribuna, o vereador comparou baianos e argentinos, desferindo elogios para os trabalhadores da nação vizinha e ofensas aos nordestinos.

Defensorias Públicas da Bahia e do Rio Grande do Sul lançam nota de repúdio à fala de Fantinel

A falta xenófoba do vereador de Caxias do Sul Sandro Fantinel (Patriotas) sobre os baianos gerou uma nota de repúdio conjunta assinada pelas Defensorias Públicas da Bahia e do Rio Grande do Sul. No texto, as duas instituições disseram que o vereador, durante o discurso na terça-feira (28), "parece julgar-se maior que o tempo e a história, ao tentar condenar o futuro de nosso país a um passado de privilégios e preconceitos que já não encontram lugar entre nós".

Na manifestação, as Defensorias disseram que Fantinel "traiu o mandato que exerce em nome do povo em sua pluralidade e valeu-se do púlpito da Câmara da cidade gaúcha para injuriar e difamar justamente os cidadãos a quem deveria bem representar, os quais, em seu conjunto, constituem o povo brasileiro, que é um só, independente de sua origem ou cor".

Leia nota da nota de repúdio:

"Contra a normalização do autoritarismo por meio de discursos de ódio, cumprindo a missão constitucional de zelar pelos fundamentos de nossa República Federativa, as Defensorias do Povo do Rio Grande do Sul e da Bahia unem-se para publicizar a presente nota de repúdio face às declarações do vereador Sandro Fantinel, da cidade de Caxias do Sul.

Traindo o mandato que exerce em nome do povo em sua pluralidade, nesta terça, 28 de fevereiro, o referido vereador valeu-se do púlpito da Câmara da cidade gaúcha para injuriar e difamar justamente os cidadãos a quem deveria bem representar, os quais, em seu conjunto, constituem o povo brasileiro, que é um só, independente de sua origem ou cor. Mais: traiu a Constituição à qual está submetido ao vilipendiar os fundamentos da República, que incluem a promoção do bem de todos; a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; a redução das desigualdades sociais e regionais.

O referido cidadão portou-se como se fosse maior que a ordem jurídica e que o próprio povo que, ao fim e ao cabo, legitimam o mandato que precariamente detém, mas que não lhe pertence; como se fosse maior que a própria Casa Legislativa que envergonha aos olhos do mundo, submetendo-a ao risco de ver-se reduzida ao tamanho de seu ofensor caso não responda proporcionalmente ao ultraje que pelas palavras deste lhe é imposto.

Confiante de que a liberdade é direito absoluto ao ponto de compreender o abuso e a ilegalidade que esmagam o direito de seus iguais em brasilidade, o vereador também parece julgar-se maior que o tempo e a história, ao tentar condenar o futuro de nosso país a um passado de privilégios e preconceitos que já não encontram lugar entre nós. Ao passado o que é do passado porque o futuro pede passagem e a pavimentação de seus caminhos exige a efetiva reparação dos danos que lhe impõem aqueles que buscam impor sua intolerância à liberdade e à igualdade alheias.

Nesse sentido, em cumprimento à sua missão constitucional e a favor de um futuro de dignidade e justiça para todos, como exigem os ideais civilizatórios, por esta nota as Defensorias da BA e do RS publicizam seu repúdio ao discurso do vereador Sandro Fantinel."