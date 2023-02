Porto Alegre anuncia nova secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) de Porto Alegre passa por alterações nos próximos dias. A partir desta quarta-feira (1º), a advogada e ex-presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), Júlia Tavares assume a pasta no lugar de Vicente Perrone, que passa a ser diretor do Escritório +4D para dedicar-se exclusivamente ao Programa +4D, projeto de desenvolvimento do 4º Distrito.

“É uma grande oportunidade estar à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, dando seguimento a um trabalho já em andamento e assumindo um compromisso ainda maior com Porto Alegre”, afirma Julia. Desde junho de 2021, Tavares atuava no Gabinete do Vice-Prefeito e na própria SMDET, na área de melhoria do ambiente de negócios. A cerimônia de posse da nova titular da pasta está marcada para dia 20 de março, no Paço Municipal.

Ex-secretário da SMDET, Vicente Perrone estava no cargo desde 30 de março do ano passado. De saída da pasta, Perrone destacou: “quando assumi como secretário, em março de 2022, dei continuidade aos projetos do então secretário da pasta, Rodrigo Lorenzoni. Atribuo o sucesso dos resultados ao trabalho incansável desta gestão, que priorizou o desenvolvimento econômico e social como os primeiros vagões do trem, como diz o prefeito Melo".

O prefeito Sebastião Melo (MDB) celebrou a chegada da nova secretária e destacou o trabalho que Tavares já vinha fazendo na prefeitura. "A Julia, que já contribui muito com a gestão, assume o desafio de dar sequência ao grande esforço que a gestão faz desde o início para consolidar Porto Alegre como cidade amiga do empreendedor. Não por acaso conquistou a posição de melhor cidade para se investir do Brasil. Agradeço muito ao Perrone pelo empenho, que agora vai dedicar especificamente ao +4D, junto ao prefeito do 4º Distrito, o vice-prefeito Ricardo Gomes", afirma o prefeito Sebastião Melo.

SOBRE JÚLIA TAVARES

Júlia Evangelista Tavares é advogada e foi presidente do IEE na gestão 2020-2021 e vice-presidente na gestão 2019-2020. Ela é pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela PUCRS. Participou do curso em Leadership for Young Leaders da Foundation Friederich – Naumann na Alemanha e do curso Atlas Think Tank Leadership Training- Atlas Network em NYC. A nova secretária da SMDET foi eleita pela Forbes em 2021 como uma das pessoas mais influentes do país com menos de 30 anos, na premiação Forbes Under 30. Além de secretária, Júlia é conselheira do IEE, vice-presidente da Associação Comercial de Porto Alegre - ACPA, e fundadora e conselheira do Instituto Liberdade Econômica.