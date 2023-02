Melo se reúne com vereadores da base aliada e independentes

O prefeito da Capital, Sebastião Melo (MDB), se reuniu, ontem pela manhã, com vereadores da base do governo e também com parlamentares independentes. Ao todo, 22 vereadores estiveram presentes para tratar de temas que serão prioritários para serem votados ainda em 2023, como o fim da licença-prêmio para servidores e a privatização parcial do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

Líder do governo na casa, o vereador Idenir Cecchim (MDB) elogiou a atitude do prefeito e definiu a reunião como um "alinhamento" entre Executivo e Legislativo. "O prefeito Melo quis ouvir os vereadores, o que achavam e o que pretendem fazer nestes anos. Melo ouviu suas reivindicações e demandas."

A vereadora Mari Pimentel, líder da bancada do Novo - partido que se coloca como independente na Câmara - disse que foi importante ter esse encontro com o prefeito, mas fez críticas à falta de projetos concretos apresentados por Melo na reunião. "Ele sinalizou um debate ideológico (...) disse que devemos fazer uma crítica ao governo (Luiz Inácio) Lula (da Silva, PT) e não falou tanto das entregas que ele vai fazer. Esperamos que nas próximas reuniões ele nos passe a visão de cidade que ele quer entregar em 2024", ponderou a vereadora.

Na reunião, Melo ainda defendeu alguns projetos que devem ir à votação no plenário neste ano de 2023. Um deles é o fim da licença-prêmio para servidores do município e o outro trata da privatização parcial do Dmae.

Apesar de a base governista ser ampla na Câmara, o voto de vereadores vinculados a partidos independentes ainda é importante para que projetos considerados "polêmicos" sejam aprovados. A vereadora Mari Pimentel, garante que seu partido votará conforme seus princípios. "Nós somos independentes, votamos de acordo com as nossas convicções. Todas as votações que forem convergindo com o nosso ideal liberal, nós iremos votar favorável", completa.

Em suas redes sociais, o prefeito Sebastião Melo agradeceu a presença de vereadores. "Temos muitos avanços para construir em conjunto com a Câmara", ressaltou.