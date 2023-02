Lisiane Lemos toma posse como secretária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade

Em cerimônia realizada no Palácio Piratini, na manhã desta quinta-feira (23), o governador Eduardo Leite (PSDB) empossou Lisiane Lemos como secretária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade. Durante o ato, o governador destacou a importância das pautas que serão abordadas pela pasta.

"Temos de enxergar a diversidade que temos como uma força. Seja bem-vinda ao governo do Rio Grande do Sul. Tenho certeza de que faremos grandes coisas juntos", projetou Leite.

Com trajetória sólida no setor privado em empresas de tecnologia, Lisiane se disse preparada para colaborar com ações que possam impactar positivamente na vida das pessoas. "Quero trazer a minha experiência do setor privado para somar. Por ser uma secretaria transversal, teremos muitas coisas para fazer. Trabalhar com inclusão digital, que é o que eu mais amo, e com políticas de equidade na minha terra é muito satisfatório", disse a nova secretária.

Lisiane Lemos tem uma trajetória marcada pela luta contra o racismo e o sexismo no mercado de trabalho. Já foi apontada por importantes publicações como uma das mais promissoras jovens executivas do país.

Ela deixa uma carreira em uma multinacional do mercado digital, onde gerenciava o Programa de Recrutamento de Diversidade, Equidade e Inclusão para a América Latina, para se somar ao secretariado estadual.