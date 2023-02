Assembleia Legislativa do RS instala comissões permanentes e mistas permanentes

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALRS) instalou, nesta terça-feira (14), as nove comissões técnicas permanentes e as duas comissões mistas permanentes para o biênio 2023/2025. O evento foi coordenado pelo presidente da Casa, deputado Vilmar Zanchin (MDB), também foram empossados os integrantes de cada órgão técnico, conforme indicação das bancadas, e eleitos os presidentes e vice-presidentes. As informações são da Agência de Notícias ALRS.

As comissões técnicas permanentes se reúnem ordinariamente nas terças-feiras (Constituição e Justiça; Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia e Assuntos Municipais), nas quartas-feiras (Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo; Cidadania e Direitos Humanos e Saúde e Meio Ambiente) e nas quintas-feiras (Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo; Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle e Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado), a partir das 9h.

Já as comissões mistas permanentes (Mercosul e Assuntos Internacionais e Defesa do Consumidor e do Contribuinte e Participação Legislativa Popular) realizam suas reuniões nas quartas-feiras, a partir das 11h.

Confira quais parlamentares estão nas comissões:

Comissão de Constituição e Justiça

Presidente: Frederico Antunes (PP)

Vice-presidente: Marcus Vinícius (PP)

Demais integrantes: Luiz Fernando Mainardi (PT), Miguel Rossetto (PT), Carlos Búrigo (MDB), Edivilson Brum (MDB), Delegado Zucco (Republicanos), Capitão Martim (Republicanos), Delegada Nadine (PSDB), Professor Bonatto (PSDB), Cláudio Tatsch (PL) e Luciana Genro (PSOL).

Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia

Presidente: Sofia Cavedon (PT)

Vice-presidente: Rafael Braga (MDB)

Demais Integrantes: Leonel Radde (PT), Silvana Covatti (PP), Luciano Silveira (MDB), Eliana Bayer (Republicanos), Neri, o Carteiro (PSDB), Adriana Lara (PL), Luiz Marenco (PDT), Cláudio Branchieri (Podemos), Felipe Camozzatto (Novo) e Elizandro Sabino (PTB).

Comissão de Assuntos Municipais

Presidente: Joel Wilhelm (PP)

Vice-presidente: Adolfo Brito (PP)

Demais Integrantes: Valdeci Oliveira (PT), Laura Sito (PT), Patrícia Alba (MDB), Sérgio Peres (Republicanos), Pedro Pereira (PSDB), Paparico Bacchi (PL), Gerson Burmann (PDT), Dr. Thiago Duarte (União), Airton Lima (Podemos) e Elton Weber (PSB).

Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo

Presidente: Gustavo Victorino (Republicanos)

Vice-presidente: Rodrigo Lorenzoni (PL)

Demais Integrantes: Zé Nunes (PT), Jeferson Fernandes (PT), Guilherme Pasin (PP), Silvana Covatti (PP), Pedro Pereira (PSDB), Eduardo Loureiro (PDT), Aloísio Classmann (União), Dirceu Franciscon (União), Cláudio Branchieri (Podemos) e Elton Weber (PSB).

Comissão de Cidadania e Direitos Humanos

Presidente: Laura Sito (PT)

Vice-presidente: Adão Pretto Filho (PT)

Demais Integrantes: Bruna Rodrigues (PCdoB), Sofia Cavedon (PT), Issur Koch (PP), Sérgio Peres (Republicanos), Kaká D Ávila (PSDB), Luciana Genro (PSOL), Airton Lima (Podemos), Gaúcho da Geral (PSD) e Felipe Camozzatto (Novo).

Comissão de Saúde e Meio Ambiente

Presidente: Neri, o Carteiro (PSDB)

Vice-presidente: Airton Artus (PDT)

Demais Integrantes: Pepe Vargas (PT), Valdeci Oliveira (PT), Stela Farias (PT), Marcus Vinícius (PP), Carlos Búrigo (MDB), Eliana Bayer (Republicanos), Kelly Moraes (PL), Dr. Thiago Duarte (União), Matheus Gomes (PSOL) e Elizandro Sabino (PTB).

Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo

Presidente: Luciano Silveira (MDB)

Vice-presidente: Zé Nunes (PT)

Demais Integrantes: Adão Pretto Filho (PT), Pepe Vargas (PT), Adolfo Brito (PP), Capitão Martim (Republicanos), Professor Bonatto (PSDB), Kelly Moraes (PL), Luiz Marenco (PDT), Paparico Bacchi (PL), Aloísio Classmann (União) e Gaúcho da Geral (PSD).

Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle

Presidente: Patrícia Alba (MDB)

Vice-presidente: Eduardo Loureiro (PDT)

Demais Integrantes: Bruna Rodrigues (PCdoB), Miguel Rossetto (PT), Luiz Fernando Mainardi (PT), Frederico Antunes (PP), Joel Wilhelm (PP), Rafael Braga (MDB), Gustavo Victorino (Republicanos), Kaká D Ávlia (PSDB), Rodrigo Lorenzoni (PL) e Adriana Lara (PL).

Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado

Presidente: Stela Farias (PT)

Vice-presidente: Leonel Radde (PT)

Demais Integrantes: Jeferson Fernandes (PT), Guilherme Pasin (PP), Issur Koch (PP), Edivilson Brum (MDB), Delegado Zucco (Republicanos), Delegada Nadine (PSDB), Cláudio Tatsch (PL), Airton Artus (PDT) Dirceu Franciscon (União) e Matheus Gomes (PSOL).

Comissão Mista do Mercosul e Assuntos Internacionais

Presidente: Adriana Lara (PL)

Vice-presidente: Eliana Bayer (Republicanos)

Demais Integrantes: Luiz Fernando Mainardi (PT), Jeferson Fernandes (PT), Pepe Vargas (PT), Frederico Antunes (PP), Issur Koch (PP), Rafael Braga (MDB), Professor Bonatto (PSDB), Gerson Burmann (PDT), Aloísio Classmann (União), Luciana Genro (PSOL).

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e Participação Legislativa Popular