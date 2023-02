Vereador Idenir Cecchim é o novo líder do governo Melo na Câmara de Porto Alegre

O vereador Idenir Cecchim (MDB) é o novo líder do governo Sebastião Melo (MDB) na Câmara Municipal de Porto Alegre. A escolha foi oficializada nesta segunda-feira, 13 de fevereiro, pelo prefeito da Capital no Twitter, no início da tarde.

Logo depois, durante a sessão plenária, o próprio Cecchim falou na tributa como líder do governo. Ele sucede o vereador Cláudio Janta (Solidariedade) que exerceu a função em 2022. “O prefeito me honrou com essa nomeação. Agora eu dependo da boa vontade dos colegas para aprovar os projetos do governo, que caminham para atender a população porto-alegrense”, declarou em entrevista ao JC.

Cecchim já havia exercido a função de líder no primeiro ano desta legislatura, em 2021 – no ano passado presidiu a Câmara. O prefeito o saudou como seu “braço direito” no Legislativo. “Com uma grande pauta de projetos para a cidade, damos boas-vindas ao ex-presidente do Legislativo Idenir Cecchim (MDB) que retorna à liderança do governo para darmos sequência aos avanços, com muito diálogo, construção e respeito a quem pensa diferente", escreveu Melo.