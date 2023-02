Líderes de bancadas estão definidos no Parlamento

Neste início de 56ª legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, os líderes dos 15 partidos que conquistaram cadeiras nas eleições de 2022 já estão definidos.

Com algumas novidades e outros nomes já conhecidos, as siglas já começam a preparar os parlamentares que ficarão à frente das negociações de votos e matérias com os demais parlamentares.

O único partido que ainda não bateu o martelo é o União Brasil, que, por hora, manterá o deputado Aloísio Classmann como líder no plenário. Segundo informações concedidas pela coordenação de bancada, ainda não teria havido reunião entre os parlamentares da legenda, que também tem

A esquerda gaúcha também terá políticos mais experientes para fazer frente na articulação da Casa. Fernando Mainardi (PT) e Luciana Genro (PSOL), que já lideraram suas bancadas na legislatura passada, terão novamente esta responsabilidade. Bruna Rodrigues, ex-vereadora de Porto Alegre, estreante na Assembleia e única deputada estadual eleita pelo PCdoB em 2022, naturalmente será líder de sua bancada.

Outros quatro partidos contam com apenas um parlamentar na Casa. Elizandro Sabino (PTB), Elton Weber (PSB), Felipe Camozzato (Novo) e Gaúcho da Geral (PSD) também estarão presentes nas reuniões de líderes, que costumam definir a pauta de projetos para serem votados antes das sessões.

"A expectativa é boa. A legislatura passada já foi bastante conturbada. a gente enfrentou uma reforma estrutural do Estado, aí veio a pandemia. Agora, para essa próxima (legislatura), a gente vem com a expectativa de colher os frutos de todo o trabalho que a gente fez no passado", disse Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral.

Alguns estreantes já chegam à Assembleia como líderes de suas bancadas. Delegado Zucco será o líder do PL no Parlamento gaúcho e Valdir Bonatto ficará à frente da bancada do PSDB.

"Eu fiquei muito feliz com a escolha unânime dos outros quatro deputados em me indicar como líder da bancada, mesmo sendo novo na Assembleia Legislativa.

Talvez tenha sido em decorrência dos 25 anos de atividade pública na área da segurança, como delegado de polícia, e ter o conhecimento como funciona a máquina do Estado, quais são as dificuldades e até onde o Estado pode chegar", afirmou Delegado Zucco, do PL.

Ainda, Edivilson Brum será líder do MDB, Guilherme Pasin do PP, Eduardo Loureiro do PDT, Rodrigo Lorenzoni do PL e Airton Lima do Podemos.

"É um desafio ser líder de qualquer bancada na Assembleia. Eu entendo que é um desafio, independente do tamanho da bancada, pelas responsabilidades que a função traz. Numa bancada de cinco parlamentares, esse desafio fica ainda maior. Eu venho me preparando bastante, desde que isso foi definido, para poder desempenhar o papel com qualidade", declarou Rodrigo Lorenzoni, do PL.