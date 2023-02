Leite sinaliza reajuste em todos os níveis da educação

No centro do foco do governo, a educação do Estado foi tema da reunião entre o governador Eduardo Leite (PSDB), cinco secretários e a diretoria do Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul (Cpers-Sindicato). Na ocasião, Leite sinalizou a possibilidade de reajuste no salário para servidores da rede estadual de ensino que ganhem acima do piso nacional da categoria - uma das principais reivindicações da classe.

"A questão é: utilizaremos o índice que foi dado de reajuste no piso para reajustar a tabela de remuneração (para outros níveis salariais)? Bom, isso já esbarra na capacidade financeira do Estado e até na Lei de Responsabilidade Fiscal. (...) Como queremos valorizar os professores, se tivermos os recursos assegurados, vamos dar o melhor reajuste que seja possível e que não seja insustentável", afirmou Leite, em coletiva após a reunião com o Cpers desta segunda-feira (6).

Em janeiro, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), informou que o piso nacional do magistério vai subir de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55 em 2023. O novo valor corresponde a aumento de 14,95%.

Hoje, o governo trabalha para buscar meios de pagar esse reajuste concedido apenas aos professores que recebem o piso. Em decorrência da diminuição de receita do Estado com as perdas de arrecadação com o ICMS, o Rio Grande do Sul perde cerca de R$ 5 bilhões anualmente.

"O Congresso Nacional tomou uma decisão que tirou dinheiro da educação, da saúde, da segurança ao reduzir forçadamente impostos dos níveis subnacionais - dos estados dos municípios - ao reduzir o ICMS. (...) Uma decisão errada que forçou uma redução de arrecadação dos estados", afirmou o tucano.

Mesmo com a diminuição da receita e aumento do custo de pessoal - no ano passado, houve reajuste geral de 6% para os servidores gaúchos - o governador garante que pagará o piso do magistério: "O Estado pagará o piso. O Estado atenderá a isso", prometeu Leite.

A questão seria a possibilidade de atender ao pleito do Cpers, que entende que o reajuste de 14,95% deva ser aplicado para todos os níveis da categoria.

"Não tenho dúvida que é parte da estratégia de melhoria da educação que nós possamos ter uma perspectiva de futuro salarial que atraia profissionais. Não apenas bons salários, mas que tenha estrutura adequada, investimentos, recursos tecnológicos para que um professor desempenhe a sua função e se sinta satisfeito profissionalmente. Isso significa ter um Estado que tem a capacidade de pagar salários melhores e que tem a capacidade de fazermos investimentos, por isso é prioridade", declarou o chefe do Executivo.

Nesta terça (7), Leite viaja a Brasília para se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), em busca de um posicionamento mais claro do governo federal em relação às perdas do ICMS. Por isso, agendou uma nova reunião com o Cpers para a terça-feira (14) da semana que vem para apresentar uma possível nova perspectiva após o encontro na capital federal.