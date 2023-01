Valdeci destaca ações contra fome em balanço da gestão

Prestes a deixar a presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o deputado estadual Valdeci Oliveira (PT) destacou as ações do Rio Grande Contra a Fome durante o balanço de sua gestão à frente do Parlamento gaúcho. Tratado como “carro-chefe” de sua presidência, é um programa transversal que visa ampliar o enfrentamento à insegurança alimentar e nutricional no Estado e envolve os Três Poderes.

De acordo com números apresentados por Valdeci, durante o primeiro ano do programa em 2022, mais de 230 toneladas de alimentos foram arrecadados e R$ 40 milhões foram doados pela Assembleia Legislativa e Judiciário para a compra de 142 mil cestas básicas.

“O carro-chefe foi o Rio Grande Contra a Fome. Me emociono muitas vezes porque sei o que é passar fome. Sei o quanto uma pessoa que não tem o que comer, que não tem um pão para dar para o filho, o quanto essas ações são necessárias. Nós percebemos uma contradição impressionante. Temos um Estado que é um dos maiores produtores de grãos nesse País, que produz tanto, temos mais de 1 milhão de pessoas que estão com insegurança alimentar permanente - e a ampla maioria deles em insegurança grave. Essa é a dura realidade”, discursou o deputado.

O balanço da gestão foi um dos últimos atos de Valdeci enquanto presidente do Parlamento. Nesta terça-feira (31), durante a posse dos deputados estaduais eleitos em 2022 para a 56ª legislatura, o petista transfere o cargo para o deputado Vilmar Zanchin (MDB), que conduzirá a Casa neste ano - quando as ações no programa devem ter continuidade.

“O programa foi construído com todos os Poderes. Quando estive governador por pouco mais de dois dias, nós assinamos a permanência por mais 12 meses desse programa. Ele continua. Há compromisso do futuro presidente de dar todo o apoio. Espero que algum dia não seja, mas, enquanto for necessário, acredito que é um programa que veio para ficar”, disse Valdeci.

Durante o balanço apresentado pelo Parlamentar, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) foi mais uma instituição a se somar na luta contra a fome no Estado. O presidente da entidade, Paulinho Salerno (MDB), assinou a adesão ao movimento na manhã desta segunda-feira (30).

“Um programa tão importante para o Estado que vai ter segmento próximo ano. Nós, lá na ponta, desabamos o dia a dia que cada uma das administrações municipais fazem para atender demandas do cidadão na busca por alimentos. Não podíamos deixar de fazer essa adesão representando os 497 municípios gaúcho”, afirmou o prefeito de Restinga Seca.

Com a saída da presidência da Casa, Valdeci voltará a ter sua atuação política e legislativa como deputado estadual. Uma das questões mais imediatas que ele voltará a pautar junto à bancada do PT é a privatização da Corsan.

“Na própria questão da Corsan, nós ainda não perdemos a esperança, assim como a preservação das nossas empresas públicas e a prestação de um serviço de boa qualidade, principalmente na saúde, na educação e na cultura”, declarou em entrevista coletiva.

Questionado pelo Jornal do Comércio se Valdeci se somaria à campanha de outros deputados da oposição ao governo Eduardo Leite (PSDB) por um novo acordo para o Regime de Recuperação Fiscal (RRF), o presidente do Parlamento afirmou acreditar que é possível reabrir as negociações.

“Acho que toda e qualquer negociação é possível para ajudar o Rio Grande. Na nossa avaliação, o RRF foi um processo bastante rápido, sem um amplo debate. Acho que o RS acaba saindo prejudicado. Se houver possibilidade, e parece que há, para dialogar com o governo federal de forma franca, democrática, transparente, produzindo algo que possa diminuir o impacto do RRF aqui, acho que é muito importante. Vamos trabalhar para abrir esse diálogo” disse.