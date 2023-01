Fórum Social Mundial realiza marcha em Porto Alegre

Uma das atividades mais tradicionais do Fórum Social Mundial (FSM), que realiza uma versão regional do evento em Porto Alegre neste ano, a marcha "Democracia, direitos dos povos e do planeta" foi realizada na tarde desta quarta-feira (25) no Centro Histórico da Capital, com concentração no largo Glênio Peres, com presença de lideranças de movimentos sociais e de trabalhadores como entregadores de aplicativo. A mobilização também contou com protestos contra a atual crise humanitária do povo Yanomami. O evento teve início na segunda-feira e se encerra no sábado.