Lula diz não apoiar CPI para investigar atos golpistas em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (18) que não apoia a ideia do Senado de criar uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para apurar as responsabilidades pelos atos golpistas em Brasília, no dia 8 de janeiro. "Uma comissão de inquérito pode não ajudar, e ela pode criar uma confusão tremenda. Não precisamos disso agora", afirmou Lula em entrevista à GloboNews.

O presidente justificou que há no País os instrumentos necessários para apurar o ocorrido na capital federal e questionou quais seriam os ganhos para as investigações com a CPI. "Temos 1.300 pessoas presas, estamos ouvindo depoimentos, pegando telefone celular, temos imagens de câmeras que sabemos quem participou, sabemos quem foi negligente, quem não foi negligente. O que a gente vai ganhar com uma CPI?", afirmou também ao petista.

Lula, no entanto, pontuou que a abertura da comissão é uma decisão do Congresso Nacional. "Mas, se por acaso eles me pedissem um conselho, eu diria não faça CPI porque ela não vai ajudar", enfatizou.

A falta de consenso sobre a CPI também atinge o PT, partido do presidente da República, que está dividido sobre a necessidade da comissão. O Senado já atingiu o número de assinaturas necessárias para instaurar o colegiado. Segundo o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a instalação deve ocorrer após a volta do recesso legislativo, a partir de fevereiro.