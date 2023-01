Engenheiro Maurício Loss é nomeado diretor-geral do Dmae

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) terá como diretor-presidente o engenheiro Maurício Loss, atual adjunto da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus). O anúncio foi feito pelo prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo (MDB) nesta quarta-feira (18), antes de deixar temporariamente o cargo para período de férias entre 19 e 31 de janeiro.

O prefeito ressaltou as contribuições de Alexandre Garcia, atual diretor do Dmae, no enfrentamento aos desafios de abastecimento de água e na realização de obras de infraestrutura. "Tivemos avanços na gestão do Alexandre, com o início de obras simbólicas como a Ponta do Arado, evolução das intervenções no Arroio Areia, investimento em dragagem de arroios e em reservatórios e redes. Nosso desafio é seguir evoluindo rumo à concessão para entregar melhores serviços aos cidadãos", disse Melo.

Novo responsável pela água e esgotos da capital gaúcha, Loss ingressou na prefeitura da em março de 2021 como gerente de Projetos no Dmae. Engenheiro químico com pós-graduação em Administração de Empresas, atuou de 2017 a 2020 na Prefeitura de Canoas.