Leite afirma que setores de inteligência seguem com monitoramento das manifestações no Estado

Os setores de inteligência das polícias gaúchas e da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) seguem com o trabalho de monitoramento das manifestações que serão realizadas no Rio Grande do Sul nos próximos dias. A Secretaria da Segurança Pública realiza o monitoramento no território gaúcho e a determinação é que as forças de segurança tenham uma atuação firme diante de qualquer crime contra a democracia.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (10) pelo governador Eduardo Leite, durante a reunião do Gabinete de Crise, realizada no Palácio Piratini, que discutiu atos antidemocráticos iniciados no Estado após o final do segundo turno das eleições, no dia 30 de outubro de 2022. "Estamos compartilhando todas as informações sem burocracia para não escapar nada ao nosso controle para que possamos ter a atuação policial devida contra atos antidemocráticos", ressaltou o governador. Segundo Leite, uma outra frente de atuação do Gabinete de Crise é da responsabilização para quem cometer atos criminosos no Rio Grande do Sul. "Vamos dar punição exemplar para quem praticar atos contra a democracia", comentou.

O governador disse que o objetivo do Gabinete de Crise é alinhar conhecimento e informações para combater os atos contra a democracia brasileira. "Não podemos ter dificuldade para atuar em relação aos atos antidemocráticos e para identificar as pessoas que participaram dos atos golpistas em Brasília", ressaltou. A reunião contou com representantes do Ministério Público (MP/RS), do Ministério Público de Contas (MPC), do Ministério Público Federal (MPF), da Brigada Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar, da Abin, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Exército e da EPTC.

Leite disse que ainda não tem a identificação das pessoas do Rio Grande do Sul que participaram dos protestos em Brasília. "Não tenho levantamento do número de pessoas. Esse trabalho acontece no âmbito da Polícia Federal e da PRF", destacou. O governador afirmou que foi feito um inquérito policial por parte da Polícia Civil para a investigação dos participantes e dos financiadores do Rio Grande do Sul que participaram da violência em Brasília. "Temos um ambiente de colaboração entre as forças de segurança para apurar todos os fatos. Estamos em um ambiente de integração para não deixar sem punição quem participou e quem patrocinou os atos terroristas contra a democracia brasileira", acrescentou. Leite confirmou a ida dos 73 policiais do Batalhão de Choque da Brigada Militar para Brasília para ajudar na segurança da capital federal.

O governador afirmou que visitou a sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, e ficou estarrecido com o que viu no prédio da Suprema Corte. "O que aconteceu lá foi um ato de selvageria. Não é uma agressão apenas ao patrimônio público. É uma agressão as estruturas físicas que têm uma representatividade e com a defesa de uma ruptura democrática", ressaltou. Sobre o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, o governador afirmou que, em primeiro lugar, é preciso garantir a normalidade do País e acalmar os ânimos. Segundo ele, a etapa seguinte é apurar quem participou dos atos terroristas, quem estimulou ou quem tenha dado o comando das ações terroristas em Brasília. "A apuração sobre a responsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro deverá vir num passo seguinte", acrescentou.