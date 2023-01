Segurança é reforçada em quatro prédios públicos de Porto Alegre

Temendo a possibilidade de invasão e depredação de prédios públicos por vândalos em Porto Alegre, o governo do Estado determinou nesta segunda-feira (9) o reforço da segurança pela Brigada Militar em quatro prédios públicos da Capital: o Palácio Piratini, a Assembleia Legislativa, o Palácio da Justiça e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RS), na rua Duque de Caxias, no Centro Histórico. O governo do Estado informa que as forças de segurança estão monitorando todas as movimentações de manifestantes pelo Rio Grande do Sul - em um trabalho integrado com as forças federais. A circulação de veículos na frente do Palácio Piratini, está permitida pelas autoridades.

A Associação dos Oficiais da Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (Asofbm), entidade representativa dos oficiais militares estaduais de nível superior, repudia, veementemente, os atos de violência na sede dos Três Poderes, no Distrito Federal em Brasília. "Em um estado democrático de direito, a exemplo do que vivemos, não há espaço para violência e baderna generalizada, às margens da legalidade, como se viu no trágico episódio. Com efeito, é da gênese democrática a obediência ao ordenamento jurídico, o espaço para diálogo e, notadamente, o respeito às mais amplas diferenças de pensamento político", diz a nota publicada pela entidade.

Leia a íntegra a nota de repúdio da ASOFBM

A Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul – ASOFBM, Entidade representativa dos Oficiais Militares Estaduais de Nível Superior, repudia, veementemente, os atos de violência que assolaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília/DF, ontem (08/01).

Em um Estado Democrático de Direito, a exemplo do que vivemos, não há espaço para violência e baderna generalizada, às margens da legalidade, como se viu no trágico episódio. Com efeito, é da gênese democrática a obediência ao ordenamento jurídico, o espaço para diálogo e, notadamente, o respeito às mais amplas diferenças de pensamento político.

Assim, nós, policiais militares, como a primeira linha operacional na defesa da democracia, condenamos todo e qualquer desrespeito às leis e às Instituições democráticas. Lembramos que, segundo os ditames da Constituição Federal, as polícias militares são órgãos da administração direta dos Governos dos Estados. Portanto, responsabilizar a Polícia Militar do Distrito Federal nesse episódio, como alguns setores o fizeram, é lamentável, especialmente considerando que a PM/DF teve seu Comandante-Geral, e outros policiais militares, feridos na tentativa de controlar os manifestantes no distúrbio civil. A PM está sob a égide do Governo do Estado, e se movimenta sob as ordens deste.

Manifestações não pacíficas devem ser punidas, independente de ideologia, cor partidária ou da existência de oposição “infiltrada” ou não. A responsabilidade deve recair, precipuamente, sobre aqueles que deram curso aos atos de vandalismo.

Assim, mais uma vez salientamos o nosso compromisso na defesa da democracia, da lei e da ordem na sociedade.

Porto Alegre, 09 de janeiro de 2023

Marcos Paulo Beck – Cel RR

Presidente da ASOFBM