Leite diz que tropas de segurança estão de prontidão para agir de forma firme

O governador Eduardo Leite (PSDB) convocou uma reunião de emergência na noite deste domingo (8) com a cúpula da segurança e com secretários do governo para avaliar a crise provocada pelos atos terroristas em Brasília. Em live transmitida pelas redes sociais, Leite criticou duramente os atos na capital federal e disse que as tropas de segurança estão de prontidão para agir se necessário.

O governador classificou os protestos da tarde deste domingo como atos antidemocráticos de caráter golpista, um ataque à sede dos Três Poderes e às instituições. “Faltam palavras para adjetivar o que vimos neste domingo. Algo absurdamente lamentável que precisa ser rechaçado e precisa ser dado consequência para todos aqueles criminosos que agiram em Brasília neste dia atacando as nossas instituições, o patrimônio público e a democracia”, afirmou.

Se faltam palavras, disse Leite, não faltará ação para dar consequência a qualquer pessoa que tente subverter a ordem constitucional e ataque as instituições. "Todas as forças de segurança do Estado estão de prontidão para agir de forma firme contra qualquer ato contra a democracia", garantiu.

Segundo o governador, as manifestações em andamento no Estado foram mapeadas. Durante o dia, houve um número maior de manifestantes na Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), em Canoas, e no Comando Militar do Sul, em Porto Alegre. Leite garantiu que não há fechamento da Refap e a qualquer tentativa de bloqueio à refinaria ou rodovias serão tomadas providencias para garantir a circulação de pessoas e caminhões.

Em conversa com o ministro da Casa Civil Rui Costa, o titular do Piratini disponibilizou efetivo da Tropa e Choque - 73 brigadianos - para dar suporte junto a outros estados para coibir os atos. “Temos centenas de homens e mulheres de prontidão para atuar em qualquer situação anômala que se estabeleça ao longo dos próximos dias”, afirmou.

O tucano reforçou que o governo gaúcho está atento e vigilante para impedir que atos como os ocorridos neste domingo não se repitam no Estado.

Mais cedo, Leite coordenou reunião do Fórum de Governadores e disse que o grupo está em sinergia, defendendo a democracia no País e atuando para garantir a ordem e a integridade das instituições. "Nossa democracia é forte e resiste a esse tipo de ataques", ressaltou.