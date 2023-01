Rio Grande do Sul teve 12 governadores desde o início da redemocratização

O primeiro governador reeleito da história do RS retorna ao assento que ocupou por 3 anos e 3 meses. Eduardo Leite (PSDB) volta ao posto mais alto do Executivo como o único, entre os 12, que conquistou a reeleição. Desde que o Brasil retomou a democracia, com o fim da ditadura militar, cinco partidos se revezam no poder no RS: PDS (hoje PP), MDB, PDT, PT e PSDB.