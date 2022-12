Leite anuncia Covatti para o Turismo e Frederico Antunes como líder de governo na AL

O governador eleito Eduardo Leite (PSDB) anunciou no fim da tarde desta quinta-feira (29) o nome de Vilson Covatti (PP) como secretário de Turismo. O deputado estadual Frederico Antunes (PP) será o líder do governo na Assembleia Legislativa, retornando ao posto que ocupou enquanto Leite esteve no comando do Palácio Piratini.