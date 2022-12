Delegado da PF Sandro Caron é anunciado para a Secretaria de Segurança Pública

O delegado da Polícia Federal Sandro Caron foi anunciado, na manhã desta sexta-feira (23), para a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. O governador diplomado, Eduardo Leite (PMDB), convocou uma coletiva de imprensa para revelar a novidade.

Caron tem 47 anos, é gaúcho de Porto Alegre e delegado da Polícia Federal desde 1999. Cumpriu inúmeras funções estratégicas na corporação. Em 2011, assumiu o cargo de Superintendente Regional da Polícia Federal no Estado do Ceará. Em 2013, de Superintendente Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul.

Em 2015, assumiu a função de Diretor de Inteligência Policial do Departamento de Polícia Federal. Em 2017, de Adido Policial em Lisboa. Em Setembro de 2020, de Secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará.

"Trará experiência para nos ajudar a combater a criminalidade. Bem-vindo", disse Leite, após tornar o nome do titular da pasta público.

