Câmara de Porto Alegre rejeita projeto que previa o aumento do salário de prefeito, vice e secretários

A Câmara Municipal de Porto Alegre rejeitou o Projeto de Lei que previa o aumento de salário para prefeito, vice e secretários. A matéria, de autoria da Mesa Diretora, foi votada nesta quarta-feira (21), em sessão ordinária.

O projeto inicial sofreu uma alteração, segundo o presidente da Câmara, Idenir Cecchim (MDB), o valor proposto para o salário de prefeito diminuiu de R$36.462,22 para R$29.594,45. O presidente afirmou que essa redução ocorreu após uma conversa com demais parlamentares que achavam o valor mais razoável.

Já o valor proposto para o vice-prefeito e secretários municipais seguiu o mesmo da proposta inicial, que passaria dos atuais R$12,9 mil para o valor de R$19,5 mil. Além disso, uma emenda que trata do salário dos vereadores também foi protocolada, apontando para um aumento salarial que passaria dos atuais R$16.729,24 para R$22.102,49.

A votação gerou longas discussões no plenário Legislativo, dividindo opiniões. Inicialmente a votação do projeto sofreu empate, o responsável pelo desempate foi o vereador Cassiá Carpes (PP), que na ocasião estava ocupando o lugar do presidente da Câmara, que precisou se ausentar. Deste modo, o projeto foi rejeitado com 18 votos contrários e 17 favoráveis.

O parlamentar Cassiá Carpes (PP) defendeu que, pelo empate da votação, não houve consenso entre os vereadores, portanto a votação foi precipitada. “Não era o momento para votar um projeto tão importante, não é um projeto que se vota às pressas dessa maneira”, justificou o vereador.