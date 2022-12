Governador Ranolfo Vieira Júnior será diretor do BRDE após deixar Piratini

O governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), será diretor do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) após deixar o Palácio Piratini. O convite foi feito na tarde desta terça-feira (20) pelo governador eleito Eduardo Leite (PSDB). Ranolfo assume a vaga deixada pela ex-secretária de Planejamento do Estado Leany Lemos em junho.

“Quero seguir contribuindo, emprestando ao banco uma visão próxima da realidade, conectada com as necessidades e os avanços do Estado. Ao mesmo tempo, na condição de ex-governador, seguirei colaborando com o projeto político e administrativo liderado pelo Eduardo”, manifestou-se Ranolfo, via Twitter.

Leite já havia manifestado diversas vezes a vontade de contar com o atual governador em posições estratégicas para o Estado. Na oportunidade, tentem prometeu à Ranolfo a vaga rotativa da presidência do BRDE, que voltará a pertencer ao Rio Grande do Sul em 2024.

“Quando a presidência rotativa voltar para o Rio Grande do Sul, ele será indicado para o cargo de presidente. Ranolfo é um companheiro exemplar, parceiro de primeira hora nesta jornada de construção de um novo e promissor caminho para o Rio Grande do Sul”, disse o governador eleito. Ranolfo estava cotado para assumir a Secretaria de Segurança Pública (SSP) a partir do ano que vem, cargo que já ocupou enquanto era vice-governador durante a primeira gestão Leite (2018-2022). O governo eleito ainda não anunciou quem será o ou a titular da Segurança gaúcha.

Ranolfo é um servidor público qualificado, com visão abrangente, aperfeiçoada pela experiência singular como governador. (…) Tê-lo no banco será importante a partir de 2023, no momento em que iremos acelerar o desenvolvimento gaúcho. Sucesso, meu amigo”, desejou Leite a seu ex-colega de mandato.