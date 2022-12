Gabriel Souza se reúne com ministro do Vietnã

Antes de assumir o posto de vice-governador gaúcho, o deputado estadual Gabriel Souza (MDB) se reuniu com o ministro do Comércio do Vietnã no Brasil, Ngo Xuan Ty, nesta desta terça-feira (20) na Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Ty comunicou a Souza o interesse do país em ampliar as relações comerciais com o Rio Grande do Sul.

O fluxo é mais forte de exportações gaúchas para o país asiático. Este ano, até novembro, o Vietnã figurava em 11º lugar como destino das mercadorias gaúchas. A receita somou US$ 443,3 milhões de janeiro a novembro, cifra que supera todo o saldo de 2021, que registrou US$ 373,9 milhões.

Além de debater iniciativas para fortalecer a parceria entre os dois países, o ministro apresentou o cenário atual do comércio vietnamita e convidou o governo gaúcho para uma visita ao país em 2023. "Temos muito interesse em visitar o país, a fim de conhecermos as potencialidades locais, bem como setores que podemos estender nossa presença com envio de matéria-prima”, disse o vice-governador eleito, em nota, reforçando que os benefícios de maior fluxo comercial são para os dois lados.

A comitiva do Vietnã chegou ao Estado nessa segunda-feira (19). Depois do encontro com Souza, o ministro e demais integrantes tiveram uma agenda de negócios com representantes da diretoria do Sindiatacadistas, para tratar de temas ligados ao trade de produtos com setor empresarial gaúcho.

A visita ao Estado é organizada pelo escritório de comércio da Embaixada do Vietnã no Brasil, Câmara de Comércio da Ásia no Brasil (Brasean) e Associação de Amizade Brasil-Vietnã (ABraviet).

A ocasião também foi uma oportunidade de intercâmbio cultural. Gabriel presenteou o ministro com uma cuia e uma bomba de chimarrão e fez questão de explicar o preparo da tradicional bebida gaúcha, que recebeu ainda um livro com imagens de paisagens do Rio Grande do Sul. Na agenda na AL-RS, estavam ainda o coordenador da Câmara de Comércio Brasil-Asean, Somchai Ansu, e o deputado estadual Juvir Costella (MDB), ex-secretário de Transportes.