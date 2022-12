Diplomação de Lula e Alckmin ocorre nesta segunda-feira no TSE

Com os documentos, Lula e Alckmin estarão habilitados a tomar posse no dia 1º de janeiro , podendo exercer os mandatos conferidos pelo voto popular no segundo turno das Eleições Gerais de 2022.

O diploma tem como fundo o brasão da República e traz os seguintes dizeres: “Pela vontade do povo brasileiro expressa nas urnas em 30 de outubro de 2022, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da República Federativa do Brasil. Em testemunho desse fato, a Justiça Eleitoral expediu o presente diploma, que o habilita à investidura no cargo perante o Congresso Nacional em 1º de janeiro de 2023, nos termos da Constituição”.

A entrega dos documentos acontece após o término do pleito, a apuração dos votos e o vencimento dos prazos de questionamento e de processamento do resultado da votação.

A diplomação é organizada pela Justiça Eleitoral para formalizar a escolha da pessoa eleita pela maioria das brasileiras e dos brasileiros nas urnas eletrônicas. Durante o evento, que marca o fim do processo eleitoral, serão entregues a Lula e a Alckmin os respectivos diplomas assinados pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes.

A primeira cerimônia de diplomação presidencial do Brasil ocorreu em 1946 e está prevista no Código Eleitoral. Esta será a 12ª cerimônia, e a terceira vez que Lula é diplomado. Na primeira ocasião, em 14 de dezembro de 2002, o petista foi diplomado juntamente com o vice eleito, José Alencar.

Ao discursar brevemente, Lula agradeceu ao povo brasileiro a oportunidade de receber o diploma de presidente, ficando com os olhos cheios d´água e emocionando os presentes. "Parabenizo, e nunca me cansarei de fazê-lo, o povo brasileiro e também as autoridades do TSE pelo zelo na condução das eleições. Se havia alguém no Brasil que duvidava que um torneiro mecânico, saído de uma fábrica, chegasse à Presidência, 2002 provou o contrário. E eu, que durante tantas vezes fui criticado por não ter um diploma de nível superior, recebo agora o meu primeiro diploma: o de presidente da República do meu País. Muito obrigado ", afirmou.

A segunda diplomação de Lula ocorreu após a reeleição do então presidente em 2006. A cerimônia ocorreu no dia 14 de dezembro daquele ano. Mais uma vez, o vice eleito foi Alencar. Ao receber o documento, Lula disse que podia sentir a diferença desta para a primeira diplomação, em 2002.

“Esse segundo diploma que eu recebo não me permite ficar na mesma emoção que eu estava naquele, porque naquele eu ainda tinha um sonho. Neste, eu já sei que a responsabilidade do segundo mandato é infinitamente maior do que a do primeiro, porque agora eu não tenho que me comparar com ninguém, eu agora tenho que comparar o segundo mandato com meu primeiro mandato, agora é “Zé Alencar e Lula” contra “Zé Alencar e Lula”, em benefício do povo brasileiro”, declarou.