Câmara de Porto Alegre inaugura espaço inter-religioso

Com a presença de diversas lideranças religiosas, a Câmara Municipal de Porto Alegre inaugurou um espaço destinado à prática de todas as religiões. Com paredes brancas e total ausência de símbolos religiosos, o objetivo é garantir um local ecumêmico.

O novo espaço, que foi inaugurado na tarde desta quarta-feira (7), substituirá a antiga capela da Câmara, que funcionava há mais de 15 anos, mas que era voltada apenas à manifestações cristãs. A presidência da Câmara afirmou que esse novo espaço já era uma reivindicação antiga de funcionários e vereadores, que alertavam para a ausência da representação de outras religiões na casa.

Na inauguração, estavam presentes integrantes do Grupo de Diálogo Inter-religioso, composto por líderes de diversas religiões. Rabino Kwasniewski, coordenador do movimento, afirmou que espaços como esse são fundamentais para garantir a liberdade de credo no Legislativo. “Ter um espaço inter-religioso é um avanço gigante para compreender que não existe apenas uma religião na Câmara de Vereadores”. “Demonstrar esse espaço é também demonstrar a pluralidade”, destacou.

A obra foi iniciada em março de 2022, na gestão do atual presidente da Câmara, Idenir Cecchim (MDB) - sendo finalizada ainda em novembro deste ano. A sala é revestida por paredes brancas, com total ausência de símbolos religiosos. A localização também foi pensada estrategicamente, assim o espaço ocupa o térreo do Palácio Aloísio Filho, ficando próximo a principal entrada da Câmara.

Idenir Cecchim (MDB) comentou sobre a importância do respeito à pluralidade religiosa. “Esse espaço é muito importante para despertar a maneira de cada um fazer a sua oração; essa sala poderá ser construída com muitas imagens no coração de cada um”, referindo-se a ausência de símbolos religiosos no local.

A Capela antiga será desativada e o mobiliário será doado para comunidades cristãs.