Fiergs entrega documento com proposta da indústria a deputados federais

O documento “A industrialização para voltar ao rumo do crescimento” foi entregue nesta sexta-feira (25) pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) aos novos deputados federais, que tomam posse em 2023 no Congresso Nacional. A reunião-almoço na sede da federação, reuniu nove parlamentares da bancada gaúcha, o presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry, o coordenador do Conselho de Articulação Parlamentar (Coap) da Fiergs, Cláudio Bier, e o economista André Nunes de Nunes que apresentou as propostas aos deputados federais.

No seu discurso, Petry afirmou que o Brasil precisa continuar crescendo. "Entendemos, nesse cenário, a importância do Parlamento para dar velocidade às reformas estruturais, especialmente a tributária. Já a modernização trabalhista, que completa cinco anos em novembro, precisa ser compreendida pelos resultados que tem apresentado", destacou.

O presidente da Fiergs disse aos deputados federais que eles não podem esquecer que o parlamento é a essência de democracia. "As boas iniciativas precisam ser incentivadas e protegidas. Desejo reiterar que educação mais indústria é igual a desenvolvimento", acrescentou.

A proposta destaca cinco eixos que ressaltam a importância da indústria para o desenvolvimento: Educação com foco na formação de futuros profissionais e adensamento das cadeias produtivas. Além disso, o documento trata da inovação e nova economia; do comércio exterior com políticas de promoção e internacionalização das indústrias e, por fim, competitividade e eficiência do Estado garantindo atratividade de investimentos.

No evento da Fiergs, estiveram presentes os deputados federais Luiz Carlos Busato (União Brasil), Franciane Bayer (Republicanos), Pedro Westphalen (PP), Maurício Marcon (Podemos), Pompeo de Mattos (PDT), Marcel Van Hattem (Novo), Alexandre Lindenmeyer (PT), Any Ortiz (Cidadania) e Sanderson federal (PL).

Segundo Busato, os deputados federais estão dispostos a trabalhar no que for importante para o Rio Grande do Sul e para a população. Já Van Hattem afirmou que vai trabalhar em defesa do parlamento, pela democracia e pela liberdade. Westphalen colocou o seu mandato a disposição da indústria gaúcha. "O segmento da indústria é um dos mais importantes do Estado", destacou. A deputada Any Ortiz disse que está pronta para o desafio na Câmara do Deputados e que os parlamentares devem estar atentos a qualquer mudança na reforma trabalhista.

Nunes mostrou aos parlamentares federais a importância da indústria para a economia do Brasil onde o Produto Interno Bruto (PIB) nacional representa 22,2% (R$ 1,6 trilhão). O efeito multiplicador na economia, segundo Nunes, é que a cada R$ 1,00 produzido na indústria, R$ 2,43 são gerados na economia. Nas exportações, 78,3% da pauta total (US$ 163,8 bilhões) são geradas pela indústria, também responsável por 9,7 milhões de empregos formais, 20,4% do total do País. A remuneração média mensal para quem tem o ensino superior completo na indústria é de R$ 7.756,00 e com ensino médio completo no setor é de R$ 2.378. Neste contexto, a indústria gaúcha responde por 6,8% do PIB nacional, 8% dos empregos formais e 6,4% das vendas externas. Já no Rio Grande do Sul, a indústria abrange 22,4% do PIB (R$ 89 bilhões), 26,3% dos empregos formais (77,3 mil trabalhadores) e 74,5% das exportações (US$ 10, 5 bilhões).