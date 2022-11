PF detém dois por 'desacato' à seguranças de Alckmin

Agência Estado

A Polícia Federal (PF) conduziu à Superintendência da corporação no Distrito Federal dois homens que desacataram agentes da equipe de segurança do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) na noite desta quarta-feira. O crime ocorreu após um dos detidos abordar Alckmin no saguão do hotel JK, em Brasília, afirmando que o político seria uma "vergonha".