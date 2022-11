Eduardo Leite e Gabriel Souza representam RS em encontro de lideranças na Inglaterra

O Rio Grande do Sul estará representado pelos seus próximos governantes no Encontro de Lideranças, realizado em Oxford, na Inglaterra. Eduardo Leite (PSDB) e Gabriel Souza (MDB) participam das atividades, que acontecem entre os dias 24 e 26 de novembro. O curso, promovido pela Fundação Lemann em parceria com a Escola de Governo Blavatnik da Universidade de Oxford, vai reunir nomes brasileiros e internacionais para discutir as potencialidades do Brasil no âmbito da gestão pública.

A programação inclui a discussão sobre temas como educação, diversidade e liderança, com a participação virtual do vice-presidente eleito do Brasil, Geraldo Alckmin (PSB), bem como do presidente do Conselho da Fundação Lemann, Jorge Paulo Lemann, e da Reitora da Blavatnik School, Ngaire Woods.

O governador e o vice-governador eleitos acompanham também palestras com o Diretor Global de Educação do Banco Mundial, Jaime Saavedra; a Assessora especial das Nações Unidas, Bogolo Kenewendo; o Diretor Geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus; entre outras autoridades. O convite da Fundação Lemann destaca o capital humano e o Brasil do futuro: “Como investir nas pessoas pode transformar o Brasil nos próximos 10 anos”.