Fiergs entrega documento de propostas a deputados eleitos

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) apresentou, a 23 deputados estaduais eleitos, um documento com propostas da indústria para o crescimento do setor. A entidade reuniu parlamentares da legislatura que se inicia na Assembleia Legislativa a partir de fevereiro para um encontro em sua sede nesta quarta-feira (23). "Essa iniciativa de reuni-los serve para afirmar nossas convicções aos que vão estrear na tribuna do plenário, e mesmo para os políticos mais experientes, que retornam ao Parlamento", disse o vice-presidente da federação, Cláudio Bier.

Em seu discurso, o presidente da Fiergs, Gilberto Petry, reforçou o que definiu como tradição da Fiergs de respeito à classe política e à democracia. "Quero reiterar o desejo de um Brasil em paz, unido e consciente de suas verdadeiras prioridades, que são educação e o crescimento industrial", afirmou.

Aos deputados eleitos, a Fiergs defendeu a reversão do processo de desindustrialização. O documento apresentado pelo economista-chefe da entidade, André Nunes, contém cinco eixos essenciais que ressaltam a importância da indústria para o desenvolvimento: Educação com foco na formação de futuros profissionais; Adensamento das cadeias produtivas; Inovação e nova economia; Comércio Exterior com políticas de promoção e internacionalização das indústrias; e Competitividade e Eficiência do Estado garantindo atratividade de investimentos.

O documento foi elaborado pelo Grupo de Política Industrial da Fiergs, formado para estruturar propostas visando à retomada do crescimento econômico no Brasil e Rio Grande do Sul, tendo a indústria como engrenagem central desse processo.

Em nível federal, Petry também defendeu a criação de uma uma pasta específica na Esplanada dos Ministérios para a indústria e o comércio. "Como já dizíamos ao (presidente Jair) Bolsonaro (PL), estamos dizendo ao presidente (eleito Luiz Inácio) Lula (da Silva, PT): Tem que ter o Ministério da Indústria e Comércio. Não pode ter o Ministério da Pesca, o Ministério das Mulheres e não ter o Ministério da Indústria e Comércio, que representa 22% do Produto Interno Bruto (PIB) da nação", declarou aos parlamentares gaúchos.

De acordo com dados apresentados pela federação, a indústria representa 22,2% do PIB nacional. Segundo a Fiergs, a cada R$ 1,00 produzido pelo setor, R$ 2,43 são gerados na economia.

Nas exportações, 78,3% dos US$ 163,8 bilhões vendidos no mercado internacional pelo Brasil em 2021 foram gerados pela indústria, que também é responsável por 9,7 milhões de empregos formais - 20,4% do total do País. Neste contexto, a indústria gaúcha responde por 6,8% do PIB nacional, 8% dos empregos formais e 6,4% das vendas externas. No Estado, a indústria abrange 22,4% do PIB, 26,3% dos empregos formais e 74,5% das exportações.

"Sei que está na moda falar do agronegócio e dos número no PIB do agro, que chega a 30%, 35% (do PIB) dependendo da estimativa. Agora, o PIB da agropecuária no Brasil é menos que 8%. Quando a gente coloca agronegócio, a gente está colocando os produtos industriais e serviços especializados. Então aquela cadeia que o Brasil se destaca no mundo é (construída) fundamentalmente com inputs industriais, oferecendo insumos para a indústria", disse André Nunes.