Jogos da Copa mudam horário presencial no TRE

Agências

Devido aos jogos da Seleção na Copa do Mundo, será alterado o expediente de atendimento presencial do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em todo o Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira, o atendimento ocorrerá das 8h30min às 14h30min. No dia 28 de novembro, o expediente será das 8h às 12h. Por fim, no dia 2 de dezembro, o horário será novamente das 8h30min às 14h30min. A orientação segue o disposto em portaria do TRE. Nas demais datas, o atendimento presencial da Justiça Eleitoral funcionará normalmente.