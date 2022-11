Movimentos sociais cobram mais espaço na transição de Lula

Folhapress

Representantes de movimentos sociais, que são base eleitoral do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pediram a aliados do petista mais espaço na equipe de transição. Nos núcleos que fazem o diagnóstico das áreas do governo, há uma avaliação de que é necessário ampliar a participação desses grupos, mesmo que como voluntários. O recado foi transmitido à presidente do PT, Gleisi Hoffmann, em reunião na semana passada.