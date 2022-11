Eduardo Leite convida PP para integrar base do governo no Rio Grande do Sul

O governador eleito Eduardo Leite (PSDB) se reuniu com os sete deputados estaduais eleitos do PP e o presidente estadual da sigla, Celso Bernardi, para formalizar convite ao partido para integrar a base do governo. O vice eleito, Gabriel Souza (MDB), e o secretário-chefe da Casa Civil e coordenador técnico da transição, Artur Lemos (PSDB), também participaram do encontro na Assembleia Legislativa.

A bancada do PP deve se reunir nesta terça-feira (22), após o expediente do Legislativo gaúcho, por volta das 17h, para debater uma decisão oficial. O indicativo é de que a decisão do partido seja favorável à adesão ao governo. Caso aceite o convite, deve já participar de imediato dos trabalhos da transição, junto a outros seis partidos.

Em caso de adesão, o PP se torna o maior partido da base do governo no Parlamento, com sete deputados estaduais eleitos. O MDB, partido do vice-governador eleito, conta com seis parlamentares, enquanto o PSDB, sigla do governador eleito, tem cinco cadeiras. O PP, portanto, deve desempenhar importante papel para a governabilidade do Executivo a partir de 2023.

"Os progressistas foram parceiros importantes ao longo dos últimos anos. Não apenas no meu governo, mas já antes disso, durante o governo (José Ivo) Sartori (MDB). PSDB, MDB e os Progressistas tiveram ao longo dos últimos oito anos uma parceria importante. A bancada dos Progressistas é, do nosso campo político, a maior bancada da Assembleia Legislativa e é muito importante contarmos com ele", afirmou Leite após a reunião.

A sigla já teve papel protagonista no Palácio Piratini durante o atual governo. Em 2018, compôs a coligação vencedora da eleição, à época com PSDB e PTB. Apesar de o PP ter apoiado a candidatura de Onyx Lorenzoni (PL) após derrota de Luis Carlos Heinze (PP) no primeiro turno neste ano, alguns quadros contrariaram a decisão do diretório estadual e escolheram a candidatura de Leite.

É o caso do deputado estadual Frederico Antunes, que foi líder do governo tucano na Assembleia Legislativa, e de Otomar Vivian, Covatti Filho e Silvana Covatti, que foram secretários durante a primeira gestão Leite.

"Nos convidaram para continuar no governo, porque, na verdade, a gente está no governo. E participarmos também da análise das propostas que estão sendo levadas no período de transição São duas questões que vamos amanhã (terça-feira, 22) conversar", disse Antunes.

A bancada eleita do PP, que assume em fevereiro de 2023 com a renovação da legislatura, conta com Adolfo Brito, Ernani Polo, Frederico Antunes, Guilherme Pasin, Joel de Igrejinha, Marcus Vinícius e Silvana Covatti. Também participou da reunião entre governo eleito e PP o presidente estadual do PSDB, Lucas Redecker.