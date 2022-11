Oposição pede que Augusto Nardes compareça a Câmara dos Deputados

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) protocolou um requerimento, nesta segunda-feira (21), para que o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, compareça à Câmara dos Deputados para explicar as insinuações que fez em áudios vazados sobre a possibilidade de um golpe de Estado.

Em áudio divulgado no WhatsApp, o ministro, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, disse ver um "movimento forte nas casernas" rumo a um "desenlace bastante forte na nação". A fala, revelada pela Folha de S.Paulo, sugere uma suposta articulação de golpe militar para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

“É inadmissível a participação de um ministro do TCU em conspiração golpista! As falas de Augusto Nardes são absolutamente incompatíveis com a Constituição Federal, violam as liberdades democráticas, desrespeitam o resultado das urnas e é urgente que o ministro vá ao Plenário da Câmara dos Deputados se explicar pelas falas golpistas.”, explica Fernanda.

Foram encaminhados requerimentos para a Comissão de Constituição e Justiça e para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e ao plenário da casa. Além disso, a bancada do PSOL na Câmara também protocolou uma representação na Corregedoria do TCU contra o ministro.

Em nota, o TCU informou que Nardes "lamenta profundamente a interpretação que foi dada sobre um áudio despretensioso gravado apressadamente e dirigido a um grupo de amigos. Para que não pairem dúvidas, esclarece que repudia peremptoriamente manifestações de natureza antidemocrática e golpistas, e reitera sua defesa da legalidade e das Instituições republicanas."