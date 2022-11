Branco está otimista sobre térmica de Rio Grande

O projeto da planta de regaseificação de gás natural liquefeito (GNL) em Rio Grande avançou neste segundo semestre de 2022, quando Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), governo do Estado e a empresa espanhola Cobra passaram a negociar diretamente.

Em entrevista especial veiculada em 7 de outubro no Jornal do Comércio, o governador gaúcho Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) afirmou que espera uma posição conclusiva da Aneel até o final do ano - expectativa positiva que é compartilhada pelo prefeito de Rio Grande, Fábio Branco (MDB). Segundo ele, o processo evoluiu a partir da aproximação das partes envolvidas e da obtenção das licenças ambiental prévia (LP) e de instalação (LI).

Além da planta de regaseificação e da usina, o empreendimento abrange a instalação de um píer para a atracação dos navios que trarão o GNL. A termelétrica é planejada para uma potência de 1.238 mil MW, o que equivale a quase um terço da demanda média de energia elétrica do RS. Essas estruturas somadas totalizarão um investimento superior a R$ 6 bilhões.

Jornal do Comércio - O senhor acredita que é possível ter um posicionamento mais conclusivo da Aneel ainda em 2022?

Fábio Branco - Tenho essa expectativa. Tem evoluído muito o trabalho, principalmente técnico, da Aneel com a Cobra. É a primeira vez que tivemos isso. Então, a receptividade da Aneel em acolher, em poder discutir tanto tecnicamente quanto judicialmente sobre o projeto. Temos esses dois caminhos. Eu também estou muito otimista. Claro que nós temos todo o regimento da Aneel, temos os prazos que precisam ser cumpridos, mas eu estou na mesma linha do governador, otimista. Estamos fazendo o máximo sem atropelar o processo, mas acreditando no trabalho que a Aneel está fazendo e principalmente muito confiante por tudo aquilo que a Cobra tem correspondido a partir da sua entrada no processo. Licenciamos no Estado praticamente em tempo recorde, porque a cobra fez todo um trabalho muito profissional contratando os melhores técnicos. Levamos praticamente dez anos e não conseguia ter a licença, agora conseguimos praticamente em oito meses essa licença. Isso foi um grande fato novo na Aneel, porque a Aneel sempre questionava como poderíamos querer tocar o projeto se não tinha licenciamento. Bom, agora temos dois fatos novos: primeiro, um empreendedor investidor, que é a Cobra, que tem capacidade técnica e financeira e desejo de implementar o projeto e temos as licenças aptas para iniciar hoje o projeto. Por isso estou otimista.

JC - Uma situação bem melhor da observada no primeiro semestre.

Branco - Temos que agradecer à Aneel, que abriu essa possibilidade de os dois jurídicos, do Estado, através de Eduardo Cunha da Costa (PGE), e o jurídico da Aneel, poderem discutir melhor tecnicamente esse processo. Talvez seja este o espaço que encontramos para recuperar esse projeto.

JC - E agora a participação da Cobra vai ser essencial, participando junto das discussões…

Branco - Já está sendo. Eles estão tendo já várias reuniões técnicas e avançando bastante, tanto é que a própria Aneel tem pedido complementação de informações para que eles possam fazer análise técnica e aquilo que desejamos, né? O plano de transferência do grupo Bolognesi para o grupo Cobra.

JC - Quais são os próximos passos dessas negociações?

Branco - Estamos monitorando e respeitando os tempos e até mesmo as condições legais da Aneel, do grupo Cobra e do Estado. Mas estamos monitorando diariamente, porque esse é um projeto estruturante e tenho tratado ele como prioritário. Então são 24 horas, 365 dias do ano trabalhando em defesa da recuperação desse projeto.

JC - Como fica o MDB após as eleições?

Branco - Passou a eleição e o nosso partido é um partido que respeita o D de democrático do MDB. Passou a eleição. A estratégia foi acertada, porque ocupamos um espaço importante de ter o vice. Agora, daqui para frente, o meu trabalho é unificar o partido. Então, meus próximos passos são procurar a todos aqueles que não concordaram com essa posição do partido, que foi de maneira democrática escolhida. Pensar na formulação da participação no governo, mas, mais do que isso, começar a olhar as eleições daqui a dois anos, para prefeito e para vereador, para que o MDB continue sendo o maior partido do RS.

JC - O senhor considera que os seus correligionários que apoiaram a chapa opositora cometeram infidelidade partidária?

Branco - Não. Acho que não. Vejo por outro viés. Que é um partido democrático. E todos são importantes no partido, todos já fizeram a sua história e todos acreditamos que ainda vamos construir um futuro muito bonito pelo MDB.

JC - O vice-governador eleito Gabriel Souza (MDB) seria o sucessor natural de Eduardo Leite (PSDB)?

Branco - Acho que é muito cedo ainda. Vamos iniciar um governo ainda. Temos que construir, e o MDB quer colaborar para que o Estado possa ter um serviço público cada vez melhor.