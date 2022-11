Manifestantes seguem acampados em frente ao Comando Militar em Porto Alegre

Duas semanas após Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ser eleito à presidência da República, no dia 30 de outubro, manifestantes seguem contestando sua vitória. Há registros de protestos em todo o País, e em Porto Alegre, o grupo contrário ao presidente eleito se reúne em frente ao Comando Militar do Sul, no Centro Histórico, desde o dia 1º de novembro.

Cerca de 35 barracas e algumas tendas estão espalhadas ao longo da rua Praça Padre Thomé, onde os manifestantes, por meio de cartazes, pedem a intervenção federal do Exército Militar. Dizeres como “S.O.S Forças Armadas” e “Não queremos um ladrão como presidente” compõem o espaço, assim como churrasqueiras, mesas e até alguns colchões. Vendedores ambulantes também estão ao redor do local, oferecendo bandeiras, bonés e camisetas com estampas do Brasil.

Na última quarta-feira (9), o Ministério da Defesa encaminhou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o relatório de fiscalização do sistema eletrônico de votação, elaborado por técnicos das Forças Armadas, que não encontrou nenhuma falha ou inconsistência na apuração das urnas.