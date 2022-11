Pelo menos 35 estradas gaúchas seguem bloqueadas por manifestantes e caminhoneiros

Apesar de liminar concedida na Justiça pela Polícia Rodoviária Federal, nesta segunda-feira (31), determinar a liberação das rodovias federais interditadas por pessoas e veículos de carga desde a noite de domingo (30), pelo menos 35 estradas seguem obstruídas no Rio Grande do Sul até o início da manhã desta terça-feira (1º). A decisão prevê multa no valor de R$ 10 mil por pessoa física e de R$ 100 mil por pessoa jurídica participante (duplicada a cada hora de permanência da conduta ilegal).

Os bloqueios ocorrem desde a confirmação da derrota de Jair Bolsonaro (PL) na eleição presidencial, quando apoiadores do presidente, inconformados com o resultado, realizam protestos em todo o País. Além do RS, há interdições em rodovias de outros 17 estados e o Distrito Federal (DF). São eles: Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Goiás, Pará, Rio Grande do Norte, Alagoas e no Distrito Federal.

O governo gaúcho instaurou um Gabinete de Crise para o monitoramento da situação. Reunião liderada pelo governador Ranolfo Vieira Júnior ocorre na manhã desta terça-feira, com as presenças de integrantes da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e suas vinculadas; Secretaria de Logística e Transportes (Selt); Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer); Procuradoria-Geral do Estado (PGE); Casa Civil; Secretaria de Comunicação (Secom-RS) e Defesa Civil Estadual.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta terça-feira, há interrupções nas seguintes vias:

Rodovias Federais

- BR 116, km 41, em Vacaria– bloqueio total

- BR 116, km 44, em Vacaria – bloqueio total

- BR 116 km 240, em Novo Hamburgo – bloqueio parcial (uma faixa liberada em cada sentido)

- BR 153 km 53, Erechim - bloqueio total com liberação alternada cada 30 min

- BR 158 km 158, em Panambi – bloqueio parcial

- BR 158 km 192, em Cruz Alta – bloqueio parcial

- BR 158 km 307, em Itaara – bloqueio parcial, com liberação do fluxo a cada dez minutos para cada sentido

- BR 290 KM 213, em Pantano Grande – bloqueio total

- BR 285, km 199, em Lagoa Vermelha - bloqueio parcial (carga perecível, carga viva e automóveis liberados)

- BR 285, km 460, em Ijuí, acesso a Cruz Alta-RS – bloqueio total

- BR 285 KM 564, em São Luiz Gonzaga – bloqueio no trevo de acesso secundário à cidade (em averiguação)

- BR 285 km 334, Carazinho (Trevo da Bandeira) - bloqueio parcial (pare e siga)

- BR 285, km 460, em Ijuí, acesso a Cruz Alta – bloqueio total - trânsito fluindo pelas alças

- BR 285 KM 496, em Entre-Ijuís – bloqueio total (total (veículos desviando pelo pátio do posto de combustível)

- BR 285 km 303, em Passo Fundo – bloqueio total

- BR 285 km 375, em Saldanha Marinho (Trevo) - bloqueio total

- BR 285 km 564, em São Luiz Gonzaga - bloqueio total no trevo de acesso secundário à cidade

- BR 285 KM 667, em São Borja – bloqueio total (trânsito desviando pelo pátio do Posto)

- BR 290 KM 213, em Pantano Grande

- BR 386 km 74, em Boa Vista das Missões - interdição total mas veículos passam pelas laterais

- BR 386, km 6, em Iraí - bloqueio total

- BR 386, km 136, em Sarandi - bloqueio total (pare e siga)

- BR 386 km 180, Carazinho próximo ao trevo da bandeira bloqueio com pare e siga

- BR 386 km 412 em Triunfo (Lajeado)– bloqueio parcial (pare e siga)

- BR 386 KM 435, Nova Santa Rita– bloqueio total (com siga-pare)

- BR 290 km 720, em Uruguaiana - bloqueio parcial, apenas para caminhões

- BR 392, km 66, em Pelotas – bloqueio total (apenas os caminhões estão sendo direcionados para dentro do pátio do posto)

- BR 392 km 297 em São Sepé - bloqueio parcial (veículos conseguem desviar pelo pátio do posto de combustíveis)

- BR 392 km 350, em Santa Maria - bloqueio parcial (pare e siga)

- BR 468 km 0, em Palmeira das Missões – bloqueio parcial (pare e siga)

- BR 470, km 10, em Barracão – bloqueio total

- BR 470, km 159, em Nova Prata –bloqueio total

- BR 470, km 209, em Bento Gonçalves - bloqueio total

- BR 470, km 225, Garibaldi-RS –bloqueio total

- BR 472 km 139, Três de Maio - bloqueio total

- BR 472 km 154, Santa Rosa - bloqueio total

Fonte: PRF