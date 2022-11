Porto Alegre dá vitória a Lula em sete zonas eleitorais; Bolsonaro vence em outras três

Ampliando o percentual de votos dados ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno das eleições, Porto Alegre elegeu o petista com 53,50% dos votos válidos no segundo turno - crescimento de 7,3 pontos. No entanto, Jair Bolsonaro (PL) também absorveu parte dos votos de outros candidatos e teve um crescimento de votos na Capital, o suficiente para saltar de duas para três zonas eleitorais como o mais votado.

O atual presidente, que em Porto Alegre atingiu patamar de 46,5% dos votos válidos no segundo turno, manteve a liderança nas 111ª e 112ª zonas, onde obteve 55,51% e 53,81% respectivamente, mas dessa vez alcançou a vitória também na 2ª Zona, com 50,09% dos votos. No primeiro turno, Lula tinha vencido ali por 44,49%, contra 42,19% de Bolsonaro.

Apesar de a distribuição de bairros nas zonas eleitorais não seguirem um critério sócio-econômico, nestas três áreas se concentra uma maioria de pessoas com maior poder aquisitivo, como Moinhos de Vento, na 2ª Zona, Chácara das Pedras e Três Figueiras, na 111ª Zona; e bairros de classe média como Lindoia e Sarandi, na 112ª Zona.

Lula foi vencedor nas demais zonas eleitorais: 1ª, 113ª, 114ª, 158ª, 159ª, 160ª e 161ª. A maior vantagem para o petista se repetiu na 159ª Zona: se no primeiro turno Lula obteve 58,1%, neste domingo 59,78% eleitores decidiram dar um terceiro mandato ao PT. É nessa área que ficam locais de votação de bairros como Vila Nova e Camaquã.