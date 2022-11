O governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) anunciou na noite desta segunda-feira (31) a instalação de um gabinete de crise para tratar sobre os bloqueios rodoviários no Rio Grande do Sul. O gabinete é integrado pelas secretarias estaduais de Segurança Pública, Comunicação e Casa Civil, além do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer-RS) e Defesa Civil.

Acabo de instalar um gabinete de crise para o gerenciamento da situação dos protestos com bloqueios em estradas estaduais e federais no Rio Grande do Sul. O gabinete é composto pela @SSP_RS e suas vinculadas, @Secom_RS, SELTRS e DAER, @pgers, Casa Civil e Defesa Civil. pic.twitter.com/p79oSYWhY3 — Ranolfo Vieira Júnior (@DelegadoRanolfo) October 31, 2022

Ranolfo também estendeu convite de participação ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, Procuradoria-Geral da República, Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e Forças Armadas. “As forças de segurança do Rio Grande do Sul já atuam nas rodovias estaduais para evitar prejuízos à sociedade. Amanhã (01/11) pela manhã, reuniremos o gabinete para acompanhar a situação e definir novas ações” afirma a postagem no Twitter do governador.

Durante esta segunda-feira (31), manifestantes insatisfeitos com o resultado das eleições deste domingo (30), em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente do Brasil e Eduardo Leite (PSDB) governador do Estado, organizaram protestos e interromperam, até as 15h30min, 30 rodovias federais no Rio Grande do Sul, de acordo com a PRF.