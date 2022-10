Rio Grande do Sul elege três prefeitos por eleição suplementar

O domingo não marcou apenas o segundo turno das eleições para governador e presidente da República. Foram também eleitos os prefeitos e vice-prefeitos dos municípios gaúchos de Cachoeirinha, Cerro Grande e Entre Rios do Sul, e em outros cinco municípios brasileiros. As eleições suplementares, em turno único, ocorreram após os prefeitos empossados em 2020 terem seus mandatos cassados pela Justiça Eleitoral.

Em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, venceu o candidato Cristian Wasem Rosa (MDB) - que por ser presidente da Câmara Municipal, já havia assumido a prefeitura desde a saída do ex-prefeito Miki Breier (PSB) e de seu vice, Maurício Medeiros (MDB) - cassados em abril deste ano por abuso de poder político e econômico. Cristian assume a prefeitura após receber 38.987 votos, junto ao seu vice Delegado João Paulo Martins (PP). Eles pertencem à coligação Cachoeirinha Um Novo Tempo (MDB/PP/PDT/Republicanos/Avante). Cachoeirinha foi o maior dos três municípios do Rio Grande do Sul a eleger novos prefeitos.

Em Cerro Grande, na região norte, foi eleito o candidato Alvaro Decarli (PP) e seu vice Givanildo José Cenci (PP) com 1.364 votos. Ambos assumirão o lugar do ex-prefeito Valmor José Capeletti (PP) e da vice Gláucia Regina Brocco (PP) que também tiveram os mandatos cassados em abril deste ano.

Já em Entre Rios do Sul, no Noroeste, não houve disputa devido ao consenso local que definiu uma chapa única. Irson Milani (PT) assume como prefeito e Adenilto Conti (PSDB) como vice. A candidatura recebeu 1.311 e substituirá o mandato do ex-prefeito Jairo Paulo Leyter (MDB) e seu vice, Auri Luiz Vassoler (MDB). Ambos foram cassados por uma decisão da Justiça Eleitoral.

O TRE informou que a diplomação dos prefeitos eleitos está prevista para ocorrer no dia 19 de dezembro, mas a data da posse será definida nos próximos dias.