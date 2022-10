Eduardo Riedel é eleito governador de Mato Grosso do Sul

O empresário Eduardo Riedel (PSDB), 53, foi eleito governador de Mato Grosso do Sul neste domingo (30), segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O tucano derrotou o deputado estadual Capitão Contar (PRTB), que havia chegado ao fim do primeiro turno na liderança da disputa, depois de contar com um "empurrãozinho" do presidente Jair Bolsonaro (PL) num debate da TV Globo.

Com 92,85% das urnas apuradas, Riedel tinha 56,43% dos votos válidos e não poderia mais ser ultrapassado por Contar, que somava 43,57%. Riedel pela primeira vez concorreu a um cargo eletivo e teve uma disputa muito acirrada no segundo turno contra Contar, revertendo a desvantagem em relação ao turno inicial, em que terminou na segunda posição. Ele foi secretário de Governo e de Infraestrutura do atual governador, Reinaldo Azambuja (PSDB).

No PSDB há 19 anos, Riedel é um empresário que faz parte do agronegócio, setor que deu a ele muitos apoios na campanha eleitoral. Chegou à vice-presidência da CNA (Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil) e presidiu a Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul).

Teve como cabo eleitoral importante em toda a sua campanha um nome justamente do setor, a senadora eleita Tereza Cristina (PP), ex-ministra da Agricultura de Bolsonaro, que recebeu 60,85% dos votos válidos no estado. Também foi apoiado por Simone Tebet (MDB), terceira colocada na disputa à Presidência da República e que é sul-matogrossense.