Tarcísio de Freitas é eleito governador de São Paulo

O candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, venceu o segundo turno das eleições para o governo de São Paulo e, assim, irá comandar o Palácio dos Bandeirantes pelos próximos quatro anos. Tarciso obteve 55,27% dos votos válidos, contra 44,73% do candidato apoiado por Lula (PT), Fernando Haddad.

A vitória do ex-ministro de Bolsonaro correspondeu ao que apontaram as pesquisas eleitorais de segundo turno. O crescimento percebido nas últimas semanas não foi suficiente para o candidato petista virar o pleito.

No primeiro turno, Tarcísio terminou a apuração das urnas em primeiro lugar, com 42,32% dos votos. O candidato do PT teve 35,70%.

Ao longo da campanha, Tarcísio flutuou entre a identidade de técnico e a de bolsonarista, na complexa missão de expandir seu eleitorado rumo ao centro moderado sem perder a confiança da base ideológica.

Tarcísio colou sua campanha na do presidente, o defendeu em debates, o levou para a propaganda na TV e participou de motociatas.

Mas Bolsonaro não foi o único padrinho de peso - Gilberto Kassab (PSD) foi outro patrocinador de Tarcísio e usou sua experiência para negociar alianças e conquistar apoio dos prefeitos.

Alinhado ao mercado, Tarcísio repetiu motes como dar velocidade, fazer São Paulo ser a locomotiva do País, gerar emprego e ter foco no social. Também buscou evitar temas como a segurança das urnas eletrônicas e ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF).

De outro lado, Tarcísio se comprometeu com pautas bolsonaristas. As câmeras da PM, por exemplo, defendidas por especialistas com base nas próprias estatísticas, são desaprovadas pelo seu "datapovo".

Tarcísio é apoiado pelo Centrão - Republicanos e PL -, além do PSD de Kassab e do PTB de Roberto Jefferson. No segundo turno, embarcaram PSDB, MDB, PP, Podemos e União Brasil.

A campanha contou mais com doações de grandes empresários, que somaram R$ 19 milhões, do que com verba das siglas, que chegou a R$ 15,5 milhões - num total de R$ 34,5 milhões.

Na reta final, Tarcísio se recusou a participar de alguns debates e sabatinas, mas intensificou a aproximação com líderes religiosos. Em outubro, esteve em ao menos oito cultos.