Lula é eleito presidente da república do Brasil

O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, foi eleito presidente da república no segundo turno disputado neste domingo (30) contra o então presidente Jair Messias Bolsonaro (PL). Lula exercerá seu 3° mandato à frente do Palácio do Planalto. O petista foi eleito anteriormente nos anos de 2002 e 2006.

Às 19h57min, ele foi matematicamente eleito, com 50,83% dos votos. Bolsonaro somou 49,17% até este horário, com 98,81% das urnas apuradas.

No primeiro turno, disputado no dia 2 de outubro, Lula teve 48,43% de votos, enquanto seu adversário, Jair Bolsonaro, teve 43,20%, uma diferença de 5,23%. Na disputa para o segundo turno, Lula ganhou apoio de aliados importantes, como o caso da sua adversária no primeiro turno das eleições, Simone Tebet (MDB), que foi bastante ativa na campanha do petista.

Ciro Gomes também declarou voto a Lula, seguindo a orientação do seu partido, PDT, mas não se engajou na campanha do petista.