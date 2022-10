Eduardo Leite faz história e é o primeiro governador reeleito no RS

O candidato Eduardo Leite (PSDB) se torna o primeiro governador reeleito do estado do Rio Grande do Sul. O resultado foi definido neste domingo (30) em disputa no segundo turno contra o ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL). O tucano vai exercer seu segundo mandato à frente do Palácio Piratini. Às 19h, ele foi matematicamente reeleito. Com 88,83% das urnas apuradas, ele tinha 57,08% dos votos.

Apesar do resultado negativo para Eduardo no primeiro turno, com uma diferença entre ele e seu adversário de 10,7 pontos percentuais, o candidato do PSDB declarou nesta manhã estar confiante quanto a sua vitória.

No dia 2 de outubro, na disputa pelo 1° turno das eleições, Leite quase ficou de fora do segundo turno, com uma diferença para o candidato petista, Edegar Pretto, de 0,11 pontos percentuais. Apesar disso, parte dos eleitores de Pretto se uniram à campanha do tucano para evitar uma possível vitória de Onyx Lorenzoni.

Leite votou pela manhã em Pelotas, sua cidade natal, e chegou em Porto Alegre para acompanhar a apuração em torno de meio-dia.