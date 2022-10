Votação no 2º turno em Porto Alegre registra menos filas

Ao contrário do primeiro turno das eleições gerais, em que houve registro de grandes filas do meio da manhã ao início da tarde nos principais locais de votação de Porto Alegre, o segundo turno está sendo bem mais tranquilo, com mais agilidade dos eleitores – que antes precisavam teclar a escolha de cinco candidatos e, neste domingo (30), precisam apenas confirmar a opção para governador e presidente da República. Assim, locais que reúnem diversas zonas eleitorais praticamente não registraram filas, mesmo em horáio de maior movimento, como o meio e o fim da manhã. É o caso do Colégio Prof. Dinah Néri Pereira, junto ao Brique da Redenção, onde há diversas seções da Zona 002 da capital gaúcha. O fluxo era intenso na feira de antiguidades, mas ao entrar na escola para votar, os eleitores se supreendiam com a inexistência de filas. Foi também o que ocorreu no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, desde o início da votação nesta manhã de domingo: votação sem filas e tranquila, muito diferente do que foi visto no primeiro turno. Além de menos candidatos para votar, também ajudou o fato de os eleitores estarem familiarizados com os locais de votação e a biometria, que também foi mais rápida.

Eleitores destacam tranquilidade para votar

O eleitor Rodrigo Xavier Savian disse que foi muito rápido para votar em sua seção eleitoral. “Eu acho que não fiquei 10 minutos na fila. Foi muito rápido e a biometria funcionou certinho”. Savian comenta que o segundo turno foi tranquilo e bem diferente do que ele observou na anterior, quando ele levou cerca de 45 minutos na fila. “A minha namorada que votava em outra zona eleitoral ficou acho 1 hora e 15 minutos (na espera)”. Gabrielle Bertoletti Rebelatto, 17 anos, e que votou no primeiro turno das eleições, achou bem tranquilo para votar neste domingo. Ela, que está votando pela primeira vez em sua vida, achou tudo bem organizado. Letícia Becker achou agora um pouco mais agitado do que no primeiro turno das eleições. “Eu amo; acho que o pessoal acordou mais cedo para vir cumprir a sua a sua missão, que é tão importante para o nosso País”. Ela disse que foi votar no mesmo horário em que havia votado no primeiro turno e achou que a sua seção eleitoral estava mais cheia.

Mudança de local de seção facilita acessibilidade a idosos

Djalma Fontoura e Olina Barbosa não tiveram a sorte de outros eleitores e tiveram de subir escadas para votar

TÂNIA MEINERZ/JC