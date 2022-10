Ataques monopolizam último debate do segundo turno ao governo do Rio Grande do Sul

O último encontro público entre os dois candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL), transmitido ao vivo na noite desta quinta-feira (27) pela RBSTV, foi marcado por ataques contundentes de ambos os participantes, o que relegou à comunicação de propostas de governo um tempo efetivamente pequeno durante o programa.

Apresentado pelo jornalista Elói Zorzetto, o debate teve um formato diferente dos encontros do primeiro turno. Foram quatro blocos, em que o primeiro e o terceiro tinham tema livre e 15 minutos para serem administrados pelos próprios candidatos em perguntas e respostas; no segundo e quarto blocos, havia temas a serem escolhidos por cada concorrente, com dez minutos para pergunta e resposta em cada tema, mais as considerações finais ao fim do quarto bloco.

Na prática, os blocos de tema livre se tornaram um ringue para acusações mútuas entre Leite e Onyx. Leite gastou 4 minutos com uma explanação inicial dizendo que “ninguém quer viver nos próximos quatro anos com um clima de guerra”. “Não é uma luta do bem contra o mal, e sim uma eleição. Na verdade, duas eleições”, disse, pontuando que o Estado “vem primeiro”, em uma alusão ao seu mote da campanha no segundo turno.

Onyx, que também se dirigiu aos eleitores em sua fala inicial, optou por já atacar o adversário, avisando o expectador que Leite o acusaria de “estar mentindo, de ser mal-intencionado”. “Ele trabalha com uma força de retórica (...) que é onde a mentira é tão repetida que ele até acredita”, acusou.

Em vez da abordagem a temas diversos, como aconteceu nos debates do primeiro turno, com tempo fixo para réplicas e tréplicas, o formato deste último debate acabou permitindo a concentração em alguns temas que tomaram bastante tempo, como o Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Onyx defendeu que Leite deveria ter agido para, em vez de se ratificar o RRF, deveria ter viabilizado um “plano de equilíbrio fiscal”, que “duraria apenas um mandato e não faz as restrições do plano em que ele entrou”. Porém, Leite pontuou que a proposta citada por Onyx “não se enquadra para a característica da dívida do RS. Ele ataca, mesmo que o RRF tenha sido assinado pelo presidente com quem ele trabalhou”. Por sua vez, Onyx disse que Jair Bolsonaro (PL) foi um “mero homologador” do RRF.

Outro tema foi a pandemia de Covid. Novamente Onyx acusou Leite de “fechar tudo” e provocar a perda de postos de trabalho, o que foi negado pelo tucano. Um dos momentos mais viralizados pelas redes sociais ainda durante o programa foi relativo à vacina contra a Covid-19. Leite voltou a repetir que o adversário não havia tomado a vacina. Onyx não só confirmou que não foi imunizado, como disse: “a melhor vacina que existe é pegar a doença, todo mundo sabe disso. Em todas as doenças é assim”. A afirmação carece de comprovação científica. O tucano respondeu: “isso até me machuca, porque morreram mais de 40 mil gaúchos, mais de 600 mil brasileiros. Não dá, isso é desumano, é crueldade”.

A corrupção também foi uma questão que tomou quase todo o terceiro bloco, também com tema livre. Onyx perguntou a Leite sobre Educação e os baixos índices de qualidade do ensino no RS, mas o tema foi rapidamente desviado para os episódios de Caixa-2 que envolveram Onyx e grandes empresas em eleições anteriores.

O tucano usou boa parte de seu tempo questionando quantas vezes e qual o montante recebido pelo adversário em valores não contabilizados por suas campanhas. O candidato do PL tentou se esquivar diversas vezes, apontando que houve corrupção na Empresa Gaúcha de Rodovias durante o governo Leite, e que o tucano é réu em uma ação de improbidade administrativa na prefeitura de Pelotas. Em seguidas vezes, Onyx justificou: “isso não é mais problema meu. Eu já resolvi meu problema com a Justiça”. Também rebateu que “Leite desviou dinheiro das crianças”, ao usar recursos destinados ao Fundeb para o pagamento de aposentadorias.

Blocos temáticos permitiram explicação sobre propostas

No segundo bloco, com temas escolhidos em um telão, Onyx perguntou a Leite sobre cultura. O tucano respondeu sobre investimentos feitos na área e incentivos a trabalhadores do setor durante a pandemia. Onyx citou que traria aportes de R$ 25 milhões para ações voltadas ao nativismo e tradicionalismo, principalmente na metade Sul do Estado.

Leite perguntou a Onyx sobre saúde, questionando o adversário sobre custos e operação de sua proposta sobre as clínicas de especialidades, ideia que Onyx afirmou ter trazido da experiência de Goiás. Leite discordou da ideia, falando que a realidade daquele estado é diferente da gaúcha, e pontuando que Santas Casas e hospitais filantrópicos poderiam firmar contrato com o Estado para oferecer as especialidades necessárias.

No quarto bloco, Leite perguntou sobre segurança e acusou Onyx de não ter propostas para a área que se diferenciem de ações que seu governo já implementou, como a modernização e aquisição de equipamentos e ampliação do efetivo. Inquiriu diversas vezes sobre propostas, mas o adversário lhe devolveu com outras perguntas, sobre feminicídio e facções criminosas, acusando Leite de não ter agido para coibir a ação desses grupos no sistema prisional.

Por sua vez, Onyx perguntou ao tucano sobre empregos, repetindo as críticas sobre as restrições de circulação e funcionamento de estabelecimentos na pandemia, com Leite afirmando que o atual candidato a vice de Bolsonaro, General Braga Netto, elogiou o sistema adotado no governo para escalonar o funcionamento dos setores econômicos no período.

Direito de resposta nas considerações finais do debate

O clima de ataques não deu folga nem nas considerações finais. Onyx acusou Leite de só abrir mão da pensão para ex-governadores por ter sido “descoberto” e que “os R$ 40 mil que ele pegou, ele não devolveu. O único réu que tem aqui dentro desse estúdio é ele”. Onyx também afirmou que “não quer o voto do PT”. “Deixa eles pra lá”.

A acusação rendeu a concessão de um direito de resposta a Leite, que, além de suas considerações finais, disse que a afirmação não é verdadeira. “Eu não recebo pensão. Sou o único dos que já governaram o estado que não recebe pensão como ex-governador”.