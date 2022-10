Com 'eleições acirradas', TRE chama Leite e Onyx

Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL), que disputam o segundo turno da eleição para governador do Rio Grande do Sul, estiveram em uma reunião, na tarde de ontem, com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul, Francisco José Moesch.

Nas palavras de Moesch, a reunião foi "uma medida de precaução" para evitar ânimos hostis das militâncias durante a realização do pleito. "Temos uma tradição histórica de eleições acirradas no Rio Grande do Sul. Mas essas eleições são respeitosas e aqui está a demonstração clara e inequívoca", citando o momento em que Leite e Onyx apertaram as mãos para fotos. Em 14 de outubro, no debate promovido pela RBSTV, Onyx negou apertar as mãos do adversário, gesto que repercutiu nas redes sociais mas que não se repetiu em outros encontros.

Segundo o desembargador, "o resultado das eleições será respeitado como sempre foi a tradição histórica do Rio Grande do Sul", disse. Para ilustrar, apontou para o retrato do juiz Moysés Antunes Vianna, que fica no plenário do Tribunal, pontuando que o magistrado "foi assassinado pelas costas, abraçado na urna, para que não fosse quebrado o sigilo do voto". Vianna foi morto aos 31 anos em um tiroteio durante a votação para a prefeitura de Santiago do Boqueirão, em 1936.

Ambos os candidatos corroboraram as intenções de Moesch. Para Leite, os debates podem ser "naturalmente acirrados", "mas, nas ruas, ambas as candidaturas defendem uma campanha feita com serenidade, alegria das militâncias e respeito a quem pensa diferente", pontuou. Onyx disse que "o tribunal compreende que o segundo turno é 'final de Libertadores'", e que "todo mundo sabe desse espírito 'charrua' da nossa gente, mas aquilo que se fala mais alto nos debates não deve ir para as ruas", segundo o candidato do PL.

A campanha dos dois adversários vem sendo marcada por trocas de acusações não somente nas peças do horário eleitoral gratuito como também nos debates veiculados no rádio e na televisão.