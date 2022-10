Rádio Guaíba transmite debate com candidatos ao governo do Estado

A Rádio Guaíba, em parceria com a Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) e o Correio do Povo, transmite nesta terça-feira (25), a parir das 13h10, o sexto debate do segundo turno entre os candidatos ao governo do Estado: Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni.

Em cerca de duas horas, a discussão de temas relacionados à Saúde e a assuntos gerais será dividida em quatro etapas distintas. O primeiro bloco contará com perguntas da Rádio Guaíba e jornal Correio do Povo. A seguir, haverá dois blocos com questionamentos do presidente da AMRIGS, Gerson Junqueira Jr, e confrontos diretos com temática livre. No quarto, a discussão terá tema livre e mínima intervenção do mediador.