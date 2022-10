Leite e Onyx debatem no Grupo Sinos

O Grupo Sinos promove nesta manhã o debate de segundo turno para as eleições do Governo do Estado. Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL) debatem propostas para a próxima gestão no Piratini direito das instalações no jornal NH.

Já nos primeiro bloco, os candidatos já iniciaram trocando farpas. Leite cobrou de Onyx uma posição sobre a declarações do deputado Bibo Nunes. Em resposta, Onyx destacou os ataques que tem sofrido por Leite, através de "fake news".

Com mediação do jornalista Cláudio Brito, o embate está sendo reproduzido ao vivo em todas as plataformas do Grupo.

Aguarde mais informações.