Ministro da Justiça está na casa de Jefferson para convencê-lo a se entregar

Agências

O ministro da Justiça, Anderson Torres, está na casa do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB), em Levy Gasparian, no sul do Estado do Rio, acompanhando a situação. No início da tarde deste domingo (23), Jefferson reagiu contra quatro policiais federais que foram à sua casa para tentar cumprir uma ordem de prisão contra o ex-deputado. Ele lançou pelo menos uma granada contra os agentes. Dois deles se feriram e foram levados a um hospital em Três Rios, município vizinho a Levy Gasparian.